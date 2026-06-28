Productiekosten PlayStation 6 lopen op naar 960 dollar!

Het zou volgens een hardware- en techexpert Sony al 960 dollar kosten om een enkele PlayStation 6-console te produceren. Hiermee lijkt hij te doelen op het feit dat we rekening moeten houden dat de console over de 1000 euro gaat kosten!

Dat claimt insider en hardware expert Kepler_K2 op social media. De beste man heeft eerder juiste informatie naar buiten weten te brengen over specificaties en prijzen van console-onderdelen.

PlayStation 6 gaat meer dan 1000 euro kosten

Op Resetera laat hij namelijk weten dat de prijzen van hardwarecomponenten met 200 dollar zijn gestegen sinds zijn vorige berekening. Destijds claimde hij dat Sony 760 dollar moet neerleggen per geproduceerde PlayStation 6-console.

Maar daar houdt het niet op, want veel analisten in de techindustrie waarschuwen dat de prijzen van RAM en SSD’s nog steeds zullen stijgen, en dat daar dankzij AI geen einde aan lijkt te komen. Dat betekent dat de materiaalkosten van de PlayStation 6 verder kunnen oplopen, waardoor de prijs ruim boven de $1000 uitkomt.

Zelfs met de traditionele subsidie ​​van PlayStation voor de productiekosten van de console ten gunste van de winst op software, zou de PlayStation 6 nog steeds $1000 of meer kunnen kosten, aangezien consoles traditioneel slechts met zo’n $100-$200 worden gesubsidieerd.

Dat betekent dat tegen de tijd dat de PlayStation 6 uitkomt (geruchten suggereren dat dit in 2027 zal gebeuren) de productiekosten van de volgende generatie consoles, in ieder geval wat de PlayStation 6 betreft, tussen de $1400 en $1500 zouden kunnen liggen.

De prijs van $1000 (waarschijnlijk $999 om psychologische redenen) bij de release van de volgende generatie consoles lijkt al hoog, maar als de prijzen van RAM en SSD’s blijven stijgen, zou die veel hoger kunnen uitvallen, of op zijn minst zouden we een vergelijkbare situatie kunnen zien als bij de huidige generatie consoles: voortdurende prijsstijgingen.

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