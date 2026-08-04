Dave Bautista in gesprek voor rol van Kratos in Amazon’s God of War-serie

Dave Bautista lijkt de nieuwe Kratos te worden in de aankomende God of War-serie van Amazon Prime Video. Volgens bronnen van Variety is de acteur momenteel in gesprek om de iconische hoofdrol op zich te nemen.



De casting komt nadat eerder dit jaar bekend werd dat Ryan Hurst, die oorspronkelijk was gecast als Kratos, de productie moest verlaten. Hurst liep tijdens de opnames een gescheurde biceps op, waardoor de serie naar verwachting pas in 2027 verder zou kunnen worden opgenomen. Amazon en Sony besloten daarop de rol opnieuw te casten, met als doel de opnames dit najaar te hervatten. Amazon heeft vooralsnog geen officiële reactie gegeven op de berichtgeving.

Bautista wordt door velen gezien als een logische keuze voor de rol. Naast zijn jarenlange ervaring als acteur beschikt hij over de fysieke bouw die nodig is om Kratos overtuigend neer te zetten. Daardoor zou hij zonder langdurige voorbereiding aan de opnames kunnen beginnen.

De acteur heeft bovendien al een bestaande samenwerking met Amazon MGM Studios. Eerder speelde hij rollen in onder meer The Wrecking Crew, My Spy en My Spy: The Eternal City. Daarnaast zal hij ook te zien zijn in de aankomende films Road House 2 en de remake van Highlander.

Voordat Bautista doorbrak in Hollywood maakte hij naam als professioneel worstelaar bij WWE. Inmiddels heeft hij een indrukwekkend acteercv opgebouwd, met rollen als Drax in het Marvel Cinematic Universe en optredens in films als Dune, Blade Runner 2049, Knock at the Cabin, Spectre en Army of the Dead. Recent verzorgde hij ook een stemrol in de animatiefilm Avatar Aang: The Last Airbender.

Hoewel een officiële bevestiging nog ontbreekt, lijkt Bautista op dit moment de belangrijkste kandidaat om de God of War zelf te vertolken. Mocht de deal rondkomen, dan kan de productie van de langverwachte serie later dit jaar weer van start gaan.