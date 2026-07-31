Sony reageert voor het eerst op verzet op diskloze toekomst

Sony heeft voor het eerst in bijna een maand tijd gereageerd op de verzet die men kreeg door hun keuze om vanaf januari 2028 geen disks meer te maken.

Laten we maar meteen met het slechte nieuws beginnen: Sony gaat, ondanks het hevige verzet dat men al weken krijgt, niet hun beslissing intrekken om geen disks meer te maken vanaf 2028.

De controversiële beslissing werd eerder deze maand bekendgemaakt, tegelijk met het nieuws dat ook een aantal digitale PlayStation winkels (PlayStation 3 en PlayStation Vita) binnenkort zouden sluiten. Het is niet verrassend dat de aankondiging niet goed is gevallen bij liefhebbers van fysieke media. Velen hebben een petitie getekend met de naam “Don’t Kill The Disc” (Vernietig de schijf niet) in een poging Sony te overtuigen de beslissing te heroverwegen.

Na de aankondiging werden de sociale media-accounts van PlayStation overspoeld met negatieve reacties, terwijl de officiële accounts van het bedrijf grotendeels zwegen over de kwestie. Nu, bijna een maand later, heeft Sony eindelijk het stilzwijgen doorbroken.

Sony geeft verklaring betreft diskloze toekomst

Sony heeft vandaag de financiële resultaten over het eerste kwartaal bekendgemaakt. Daaruit blijkt een aanzienlijke daling van de PlayStation 5-verkoop en het feit dat 82% van de games nu digitaal wordt gedownload. Na de bekendmaking van de resultaten hield Sony een vraag- en antwoordsessie met analisten uit de branche. Het was dan ook geen verrassing dat het besluit om de productie van fysieke game-schijven stop te zetten ter sprake kwam.

Financieel directeur Lin Tao werd naar dit besluit gevraagd en antwoordde via een tolk. Hij benadrukte eerst dat Sony de verandering ongeveer anderhalf jaar van tevoren had aangekondigd.

Tao legde uit dat er “verschillende redenen” waren voor de beslissing, maar de belangrijkste factor was de voortdurende digitalisering binnen de entertainmentindustrie. Volgens Sony is dit niet iets unieks voor PlayStation; de digitale distributie van diverse soorten content en media blijft groeien.

Uiteindelijk heeft Sony besloten om te stoppen met de productie van game-discs en zal dit “voorzichtig aanpakken”.

De CFO erkende ook kort de negatieve reacties van PlayStation-fans en merkte op dat Sony “verschillende meningen” heeft ontvangen en dat “mensen sterke standpunten” hebben over de beslissing. In plaats van te suggereren dat het bedrijf de beslissing heroverweegt, concludeerde Tao echter door te stellen dat Sony moet blijven onderzoeken hoe het met consumenten kan communiceren binnen een “toekomstig digitaal ecosysteem”.

Hoe dat ecosysteem er precies uit zal zien, valt nog te bezien, maar Sony’s reactie maakt één ding overduidelijk: het bedrijf lijkt niet van plan terug te deinzen.

Sommige fans plannen al een PlayStation-blackout om Sony een signaal te geven, dus de laatste opmerkingen zullen de frustratie waarschijnlijk niet temperen. Sterker nog, ze suggereren dat het bedrijf zijn besluit al heeft genomen, waardoor fans van fysieke media een steeds moeilijkere strijd tegemoet gaan.

Wat vinden jullie van de digitale toekomst? Zien jullie het als een reden om toch te kijken wat de concurrentie in de toekomst te bieden heeft?