PlayStation zet volgende stap richting digitale toekomst: fysieke games verdwijnen vanaf 2028

Sony Interactive Entertainment heeft aangekondigd dat nieuwe games voor PlayStation-consoles vanaf januari 2028 niet langer op fysieke discs zullen verschijnen. Daarmee kiest het bedrijf volledig voor digitale distributie van toekomstige releases.



Volgens Sony is de beslissing een reactie op de veranderende voorkeuren van spelers en de bredere entertainmentindustrie. Waar fysieke media jarenlang de standaard waren, kiest tegenwoordig een steeds groter deel van de spelers ervoor om games digitaal aan te schaffen en te downloaden.

Nieuwe games alleen nog digitaal verkrijgbaar

Vanaf januari 2028 zullen alle nieuwe PlayStation-games uitsluitend digitaal worden uitgebracht. Spelers kunnen deze titels aanschaffen via de PlayStation Store of bij retailers die digitale codes verkopen.

Sony benadrukt dat de verandering geen invloed heeft op bestaande fysieke games of titels die vóór januari 2028 op disc verschijnen. Deze blijven gewoon beschikbaar en ondersteund.

Digitale verkoop blijft groeien

De afgelopen jaren is het aandeel digitale verkopen binnen de gamesindustrie sterk toegenomen. Snellere internetverbindingen, grotere opslagcapaciteit op consoles en het gemak van directe downloads hebben ervoor gezorgd dat steeds meer spelers kiezen voor een digitale bibliotheek.

Met deze stap sluit Sony zich aan bij een bredere trend binnen de entertainmentsector, waar ook muziek, films en series grotendeels zijn overgestapt naar digitale distributie.

Wat betekent dit voor spelers?

Voor PlayStation-gebruikers betekent dit dat toekomstige releases niet meer als fysieke disc in de winkel zullen liggen. Wel blijven spelers de keuze houden waar zij hun digitale games aanschaffen, zowel via de PlayStation Store als via externe retailers die digitale codes aanbieden.