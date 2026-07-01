Sony plannen om van disks af te stappen kan hint zijn op release PlayStation 6

Sony kondigde vandaag aan dat het per 2028 geen games meer op disks gaat zetten en volgens analisten kan dat een hint zijn naar de releaseperiode van de PlayStation 6.

De laatste tijd zijn er veel berichten over de volgende generatie consoles van PlayStation verschenen. Er wordt beweerd dat de hardware niet met grote verliezen verkocht zal worden, terwijl geruchten over een prijs van meer dan $1000 aanhouden. Nu doet een nieuwe aankondiging van PlayStation vermoeden dat de volgende console mogelijk pas in 2028 uitkomt.

Analisten verwachten PlayStation 6 niet voor 2028

Voor wie het nog niet wist: Sony heeft onlangs aangekondigd dat het bedrijf in 2028 stopt met de productie van fysieke schijven voor nieuwe PlayStation-games. Naar aanleiding van dit nieuws is er volop gespeculeerd over de releasedatum van de PlayStation 6. Volgens een bericht van Game File heeft Piers Harding-Rolls, senior game-analist bij Ampere Analysis, gezegd: “Dit garandeert vrijwel zeker dat de PlayStation 6 op zijn vroegst in 2028 zal verschijnen.” Bovendien suggereert het nieuws dat de basisversie van de PS6 mogelijk geen schijfstation zal bevatten.

Er zijn veel vragen over de aankomende console, met name over backward compatibility en hoe spelers game discs van de PlayStation 5 en PlayStation 4 op de volgende generatie van Sony kunnen gebruiken. Sony heeft echter nog geen informatie vrijgegeven over de next-gen console; ze hebben alleen aangekondigd dat ze stoppen met de productie van discs. Spelers moeten voorlopig wachten op een officiële bevestiging van Sony over de releasedatum van de PlayStation 6 en de plannen met betrekking tot discs om zekerheid te krijgen.

Wat denken jullie dat Sony gaat doen met de volgende console? En snappen jullie dat deze steeds meer naar de digitale tijdperk brengt?