Nieuwe Metroid-game voor Nintendo Switch 2 mogelijk gelekt

Er lijkt een nieuwe Metroid-game in aantocht te zijn. Al geruime tijd gaan er geruchten dat Nintendo bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe 2D Metroid-game. Informatie over die game was echter schaars.

Maar nu, dankzij documenten die zijn geüpload naar het platform van het Braziliaanse Ministerie van Justitie en Openbare Veiligheid, is het bestaan ​​van een nieuwe game mogelijk bevestigd.

Metroid Ravenous verschijnt dit jaar nog

Volgens een document dat als eerste door Necrolipe werd ontdekt, heeft de Braziliaanse tegenhanger van de ESRB een nieuwe game genaamd Metroid Ravenous een leeftijdsclassificatie van 12+ gekregen vanwege het geweld en de game zal naar verwachting in 2026 verschijnen.

Het document is inmiddels weer offline gehaald, maar is op de site van Insider Gaming nog wel te vinden.

Het is belangrijk om te weten dat we niet zeker weten of Metroid Ravenous daadwerkelijk die nieuwe 2D-game is waarover geruchten de ronde doen. We weten echter wel dat er een titel met die naam aankomt. Nintendo heeft het bestaan ​​van deze nieuwe Metroid-game nog niet bevestigd. Maar als de game inderdaad gepland staat voor 2026, zullen er waarschijnlijk snel meer details over de game bekend worden gemaakt, aangezien we al halverwege het jaar zijn.

De laatste 2D Metroid-game was Metroid Dread uit 2021. Die game kreeg van de ESRB een T-rating (geschikt voor tieners) vanwege geanimeerd bloed en fantasiegeweld.