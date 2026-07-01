PlayStation wil de markt nieuw leven inblazen met nieuwe live service-games

Het lijkt erop dat PlayStation nog niet klaar is met live-service titels en zich meer wil richten op eigen en externe content.

Live-service games en PlayStation hebben historisch gezien geen beste relatie gehad. Een bekend voorbeeld is Concord, en nu heeft ook Destiny 2 zich gevoegd bij de lijst van live-service games die niet goed uitpakten voor PlayStation. Ondanks deze tegenslagen blijft Sony hoopvol en is het van plan om door te gaan met het ontwikkelen van meer live-service games.

Sony denkt dat live service game globaal meer gebruikers aanspreken

In een recent interview met Famitsu (via WccfTech) deelde Hideaki Nishino, de president van Sony Interactive Entertainment, inzichten in de strategie van PlayStation voor live-service titels. Nishino benadrukte dat Sony gelooft dat live-service games het potentieel hebben om spelers wereldwijd te bereiken. Het bedrijf streeft ernaar “de markt nieuw leven in te blazen door middel van zowel eigen als externe content.”

Wat live service-content betreft, richt PlayStation zich niet alleen op de marketing van aankomende titels, maar kijkt het bedrijf ook naar manieren om bestaande games op de middellange en lange termijn te verbeteren. Nishino benadrukte dat het cruciaal is om continu nieuwe content te leveren voor live service-games, aangezien dit genre nog relatief nieuw is en veel ontwikkelaars experimenteren met verschillende benaderingen. PlayStation wil “binnen die context uitdagingen blijven aangaan”.

Nishino bevestigde ook dat singleplayer games op de consoles van Sony blijven komen, terwijl live-service multiplayer ook voor de PC zullen blijven verschijnen.

Wat vinden jullie van deze opmerkingen van Nishino? Heeft Sony eigenlijk wel wat te zoeken in de overvolle live service-game genre?