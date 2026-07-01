Modern Warfare 3 en nog twee games als PlayStation games van juli 2026

Sony heeft laten weten welke drie games er in juli 2026 “gratis” zijn voor alle PlayStation Plus-abonnees. De grote klapper van deze maand is Call of Duty Modern Warfare 3.

In een blogpost geeft het bedrijf te kennen dat alle abonnees vanaf 7 juli drie games kunnen claimen. Het gaat hierbij om Call of Duty Modern Warfare 3 (de cross-gen editie voor PlayStation 4 en 5), For the King 2 (PlayStation 4 en 5) en Crosscode (PlayStation 4 en 5).

Je hebt overigens nog tot 7 juli de tijd om de games van juni te claimen. Dat zijn Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 en Warhammer 40,000: Darktide. EA Sports FC 26 was maar tot 16 juni te claimen door de abonnees.