Cinder City is een mix van The Division en Stellar Blade

BigFire Games heeft de eerste preview van Cinder City op YouTube gezet en de PvE multiplayergame lijkt een combinatie van Stellar Blade en The Divsion te worden.

De third person shooter speelt zich af in het grote post-apocalyptische Seoul en is de eerste game van BigFire Games. Het ziet er erg ambitieus uit en lijkt dus een mix te worden van de twee eerder genoemde games.

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Cinder City staat op het punt om de MMORPG-wereld te bestormen en gebruikt de jarenlange ervaring van de NC-teams om een ​​post-apocalyptische wereld in het ‘nabije toekomst’-Seoul te creëren.

De Steam-pagina van Cinder City, die op 30 juni online ging, schetst een zo goed mogelijk beeld van de game.

Het is een tactische third-person shooter waarin spelers het opnemen tegen monsterlijke wezens in de strijd om het door de vijand overspoelde Seoul terug te veroveren. Tijdens de gevechten, alleen of samen met anderen, kunnen spelers gebruikmaken van voertuigen, mecha-pakken en zelfs vliegtuigen die ‘verspreid zijn over de open wereld’.

Met een keuze-en-consequentiemodel als kern van het spel, kiezen spelers hun missies, nemen ze deel aan dynamische gebeurtenissen en verkennen ze Cinder City op hun eigen manier. En, zoals de korte beschrijving van het spel belooft: ‘de keuzes die je maakt, bepalen wat er van deze stad wordt.’

Wat vinden jullie van deze game? Zouden jullie deze een kans willen geven?