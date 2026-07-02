Releasedatum Switch 2-versie The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered onthuld

Bethesda Game Studios heeft laten weten dat The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered op 11 augustus naar Nintendo Switch 2 komt.

Spelers kunnen de iconische provincie Cyrodiil onderweg verkennen of thuis in docked modus spelen, met verbluffende nieuwe visuals en verfijnde gameplay in deze remaster van de geliefde RPG. Pre-orders zijn nu beschikbaar voor fysieke gamecards in de winkel en digitaal via de Nintendo eShop.

Bekijk hier de officiële Nintendo Switch 2 trailer waarin de releasedatum wordt onthuld

In samenwerking met het getalenteerde team van Virtuos moderniseert The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered de game van het jaar in 2006. De game draait nu op Nintendo Switch 2 met DLSS-ondersteuning, zowel in handheld- als docked-modus, met 900p en 30 fps in handheld en 1080p en 30 fps in docked modus.

Met ondersteunde functies zoals motion controls, touchscreen en linker- en rechtermuismodus is er meer flexibiliteit dan ooit voor spelers om de kaken van Oblivion te sluiten. Stap in een universum vol meeslepende verhalen, ontmoet een onvergetelijke cast aan personages, sluit je aan bij legendarische guilds, verover de Arena en word uiteindelijk de kampioen van Cyrodiil. Spelers kunnen het complete verhaal ervaren met de uitbreidingen The Shivering Isles en Knights of the Nine, die ook zijn inbegrepen in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Bezoek de officiële website voor meer informatie over The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered of lees onze review om te lezen waarom je deze game in huis moet halen.