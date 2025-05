Review: The Elder Scrolls IV: Oblivion remastered

Het slechts bewaarde gamegeheim van 2025 moet haast wel de remaster van The Elder Scrolls IV: Oblivion worden. Voor de “shadow drop” werd er al zoveel gelekt dat de verrassing er wel vanaf was. Weet de remaster van de 19 jaar oude game daarentegen wel iets schokkends te doen? Je leest het in de review!

Om heel eerlijk te zijn, heb ik het origineel nooit gespeeld en vond ik het toch wel interessant om de game te reviewen. Dat geeft ook wel eens een andere perspectief dan dat iemand de game recenseert, terwijl degene nostalgische gevoelens heeft voor de game. Mocht je net als ondergetekende niet weten waar de game om draait, komt hier een korte samenvatting.

In The Elder Scrolls IV: Oblivion wordt de Emperor van Tamriel vermoordt en Cyrodiil aangevallen door het onheil afkomstig uit Oblivion. Doordat de Emperor iets in jouw ziet, geeft hij jou een amulet en daarmee begint jouw missie. Je moet de legers uit Oblivion zien tegen te houden en de wereld zien te redden.

Het Cyrodiil uit de game heeft veel weg van de Middeleeuwen, maar dan met een hele dikke laag aan fantasy. De NPC’s weten stuk voor stuk een ongeëvenaarde indruk op je achter te laten en het verhaal is misschien wel een van de gaafste vertellingen die we van Obsidian gehad hebben. Wat dat betreft is deze remaster een ideale tussendoortje voor The Elder Scrolls 6 komt. We zullen dan ook niet verder in gaan om het verhaal, aangezien je deze gewoon zelf moet ervaren.

Bovendien is niet het verhaal dat de game zo sterk maakt, maar het feit dat spelers hun eigen verhalen kunnen maken nog veel sterker. Je kunt heel getrouw het verhaallijn volgen, maar het wordt (over het algemeen) pas zo veel leuker als je dit weet los te laten en ook de andere quest gaat volgen. Zo zullen vele NPC’s over jouw daden in het begin van de game hebben vernomen en je hulp meteen vragen.

Wat dat betreft geeft de game je genoeg opties om te doen wat je het liefste zou willen doen. Bovendien kun je ook aansluiten bij een van de vele Guilds en is er zo veel te doen in deze wereld dat de uren echt voorbij vliegen. Het gebeurt mij maar zelden dat ik ’s avonds op bed ligt en al vooruit aan het denken ben wat ik ga doen, zodra ik de game weer opstart.

Dicht tegen een remake aan, maar ook verre van!

De remaster van Oblivion is bovendien eentje om door een ringetje te halen. Ik heb hierboven even een video van het origineel geplaatst, zodat die goed te vergelijken is met de remaster (zie trailer hieronder). De Unreal Engine brengt deze game echt helemaal tot zijn recht en zorgt dat de game er echt fantastisch uit ziet. Daarnaast zorgen diverse verbeteringen aan de RPG-elementen ervoor dat het ook een game is die in 2025 thuis hoort.

Helaas is er ook wat minder goed nieuws, aangezien sommige slechte elementen uit het origineel zijn gebleven. Hoewel sommige dingen wel hun charmes hebben, zijn er ook wat bugs en irritaties helaas in de remaster gebleven. Zo had ik bij de eerste quest (waarbij je bepaald soort vis moest vangen) het probleem dat er niet genoeg van dat soort vissen in de meer zaten waar ik moest wezen. Na een uur zwemmen (en zelfs doodgaan door verdrinking) ben ik deze quest maar gestaakt. Later heb ik nog wel op YouTube gezocht, maar het schijnt dat je soms een aantal in-game dagen moet wachten, zodat de vissen weer terug spawnen.

Daarnaast heeft de PC-versie van de game een hoop bugs en issues, zoals haperingen en zelfs crashes. Ook zag ik dat de consoleversies van de game nog steeds niet helemaal goed geoptimaliseerd zijn en zijn er ook een hoop bugs uit het origineel gewoon in de remaster aanwezig. Het zou een bepaalde charme moeten hebben, maar het voelt toch wel een beetje gemakzuchtig aan.

Tijdens de speelsessies werd het wel steeds opvallender dat de haperingen zich na enige tijd weer aan leken te melden en de frames in de game soms gigantische in elkaar leken te zakken. Het is zo jammer dat de game niet een paar maanden extra de tijd had gekregen om dit soort bugs te verwijderen. Ik heb zelfs een keer de game verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, mijn laptop gecheckt op updates, maar helaas bleef het terug komen. Het is zo vervelend als je bezig bent met een bepaalde quest en je lekker verder wil gaan, maar door dit soort irritaties wordt tegengehouden.

Potentie genoeg!

Wat dat betreft is het gevoel over de Oblivion remaster heel tegenstrijdig: het is namelijk ontzettend gaaf om in de wereld van Cyrodiil te vertoeven en kan dit zo maar de game worden waar je dit jaar de meeste uren in steekt. Helemaal als Virtuos en Bethesda nog wat tijd steken in het oplossen van de bugs, want deze zorgen er soms voor dat je er zo veel tijd in wil steken.

Daarentegen geeft de game wel weer veel goeddoening als je weer een van de Oblivion gates hebt gesloten en je avontuur vervolgt. Op naar de volgende quest of toch nog even kijken of je wat items kunt vinden, zodat jij de beste blacksmith kunt worden? En ineens is het weer een uur of vijf later!

Uitgever: Bethesda

Ontwikkelaar: Bethesda / Virtuos

Releasedatum: 22 april 2025

Platformen: PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X

Gespeeld op: Lenovo Legion 7