Starfield trailer toont PlayStation 5 features

Bethesda heeft een nieuwe video van de PlayStation 5 features van Starfield vrijgegeven. Daarin krijgen spelers te zien wat hen allemaal te wachten staat.
Zo kunnen degene die de sci-fi RPG op de PlayStation 5 spelen ondersteuning verwachten voor de DualSense controller, zoals de adaptieve triggers. PlayStation 5 Pro-eigenaren kunnen overigens twee grafische opties kiezen, namelijk PS5 Pro Visual Mode (30fps) of Pro Performance Modus (60fps).
Starfield is vanaf morgen verkrijgbaar voor de PlayStation 5. Gaan jullie de game een kans geven?
neiuw