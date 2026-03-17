Starfield komt naar PlayStation 5 + Terran Armada DLC & Free Lanes Update

Bethesda heeft vandaag dan eindelijk bevestigd dat Starfield op 7 april naar PlayStation 5 komt. De lancering op PS5 valt samen met Terran Armada en Free Lanes, de volgende grote contentupdates voor Starfield, die op 7 april op alle platforms verschijnen.

Starfield vertegenwoordigt een van de meest ambitieuze projecten van Bethesda Game Studios, en sinds de lancering in 2023 is de game steeds verder gegroeid. Nieuwe content, spelsystemen, door fans gevraagde functies, een uitbreiding van het verhaal, quality-of-life updates en meer dan 1000 community Creations hebben het universum aanzienlijk verrijkt.

De toevoegingen die op 7 april verschijnen, betekenen de grootste update voor de game sinds de lancering. Dit is de meest complete versie van Starfield tot nu toe, waarin nieuwe spelers meteen aan de slag kunnen en ervaren spelers kunnen ontdekken wat er nieuw is in de Settled Systems.

Beschikbaar op PlayStation 5

Vanaf 7 april is Starfield beschikbaar op PlayStation 5, waarmee spelers overal worden uitgenodigd om kosmische reizen te maken en het heelal te verkennen, gewoon vanuit hun eigen woonkamer.

Starfield op de PlayStation 5 maakt optimaal gebruik van de hardware van de console en integreert de lichtbalk, adaptieve triggers, het touchpad en nog veel meer. Op de PlayStation 5 Pro kunnen spelers de Pro Performance Mode selecteren om prioriteit te geven aan een hogere beoogde FPS, of de Pro Visual Mode kiezen.

Bethesda Game Studios wil het voor nieuwe spelers gemakkelijker dan ooit maken om in te stappen, terwijl de ervaring voor spelers die de Settled Systems al verkennen verder wordt uitgebreid. De basisversie van Starfield zal op alle platforms verkrijgbaar zijn voor €49,99, waardoor nog meer spelers welkom zijn in het universum.

Free Lanes Update & Terran Armada Story DLC

Terran Armada introduceert een nieuwe verhaallijn in de Settled Systems, met nieuwe personages, locaties, vijanden, missies, systemen en beloningen. Spelers krijgen de kans om de toekomst van de mensheid in de ruimte vorm te geven terwijl ze in deze gloednieuwe verhaal-DLC de invasies van de robotstrijdkrachten van de Terran Armada bestrijden.

Free Lanes is een gratis update die belangrijke nieuwe functies en systemen toevoegt die zijn ontworpen om de kernervaring van Starfield voor zowel nieuwe als terugkerende spelers te verrijken, met als belangrijkste vernieuwing de mogelijkheid om binnen sterrenstelsels te reizen. Met deze update kunnen spelers de cruisemodus gebruiken om binnen een sterrenstelsel van planeet naar planeet te reizen, waar ze regelmatig ontmoetingen en activiteiten zullen meemaken en quality time met hun bemanning op hun schip kunnen doorbrengen.

Andere functies die met de update worden toegevoegd omvatten:

• Nieuwe locaties: een aantal nieuwe Encounters, POI’s en Dungeons, waardoor spelers een aanzienlijk grotere diversiteit kunnen ontdekken

• X-Tech: een nieuwe grondstof die wordt gebruikt om wapens, scheepsmodules en meer te upgraden

• Vijandmodificatoren: nieuwe vijandniveaus met prestatiemodificatoren, zoals extra bescherming, frequentere aanvallen of elementaire schade

• Moon Jumper: nieuw landvoertuig

• Verbeteringen aan buitenposten: opslag tussen buitenposten & Milliewhale-huisdier

• Nieuwe bemanning: Muria en de mini-bot

• Starborn-verbetering: mogelijkheid om een beperkt aantal items via de Unity mee te nemen naar een NG+

De Free Lanes-update is gratis voor alle spelers. Alle spelers die de Premium Edition op Xbox en Steam hebben, krijgen de Terran Armada-DLC zonder extra kosten.

Trackers Alliance

In 2024 werd de Trackers Alliance geïntroduceerd in Starfield om spelers nog meer mogelijkheden te bieden om de Settled Systems te verkennen als premiejager. Bethesda Game Studios bouwt verder op de ervaring van Trackers Alliance met vijf nieuwe Trackers Alliance-avonturen, die nu allemaal beschikbaar zijn om te spelen.

Deze update breidt de ervaring als premiejager uit met nieuwe doelwitten, opdrachten en beloningen. Spelers die de originele Trackers Alliance-content eerder hebben gekocht, krijgen deze nieuwe avonturen gratis. Nieuwe spelers kunnen de volledige set aanschaffen voor 700 Creations Credits.

Samen luiden deze lanceringen een nieuw hoofdstuk in voor Starfield, waardoor steeds meer spelers kunnen genieten van de meest complete en verfijnde ervaring terwijl het universum zich blijft uitbreiden.