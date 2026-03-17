Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains aangekondigd, komt uit op 11 juni

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains is een dynamische, teamgebaseerde variant op de klassieke Monopoly-ervaring en verschijnt op 11 juni voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 en 2, GeForce Now en Windows pc. De volledige onthulling vindt plaats op 29 april.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains, ontwikkeld door Behavior Interactive, neemt spelers mee naar het Star Wars-universum met een speciaal ontworpen Monopoly-bord vol iconische locaties uit de hele saga.

Spelers kiezen uit een breed scala aan Star Wars-helden en -schurken, van Luke Skywalker en prinses Leia tot Darth Vader en Darth Maul. Elk personage heeft unieke vaardigheden die de teamstrategie bepalen en die bij elke worp van de dobbelstenen het tij kunnen keren.

De game wordt volledig uit de doeken gedaan op 29 april. Word vervolgd!