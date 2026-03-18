Arrowhead onthult komende content voor Helldivers 2

Arrowhead Studios blijft Helldivers 2 voorlopig nog gewoon voorzien van nieuwe content. De ontwikkelaar heeft de roadmap onthuld van wat voor content er in de pijplijn staat.

Onlangs introduceerde het bedrijf al de Machine of Oppression update, waarin de Cyborgs terugkeerde en VOX Engines voor het eerst hun intrede maakten. Ook werd er een nieuwe biome geïntroduceerd, genaamd Mega Factories en kunnen spelers gebruik maken van de Bastion Tank, een voertuig die handig kan zijn in de wat zwaardere gevechten.

Echter kunnen spelers dus uitkijken naar nog meer content. Zo verschijnt op 20 maart update 6.1 die een nieuwe vijand ( Illuminate Appropriators), een nieuwe missie, een nieuwe Galactic War-campagne en extra types vijanden aan de game toevoegt.

In de maanden daarna staat er nog meer in de planning, zoals drie nieuwe Biomes, meerdere Galactic War-campagnes, twee Warbonds en diverse verbeteringen die de kwaliteit van de ervaring zullen verbeteren.