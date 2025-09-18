Review: Helldivers 2 (Xbox) – Feet First Into Hell… Divers…

Na een succesvolle release op PC en PlayStation is Helldivers 2 nu ook beschikbaar op Xbox, en gelukkig is het een perfecte port geworden. Zowel de Xbox Series X als de Series S draaien de game met stabiele framerates, iets waar ik aanvankelijk mijn twijfels bij had. De grafische kwaliteit van de Series S-versie is zichtbaar lager, maar dat is niet meer dan logisch. Het belangrijkste is dat de performance niet inlevert, en dat is gelukkig ook niet het geval.



Cross-Play en Updates Houden de Game Fris

Een groot pluspunt is dat Helldivers 2 vanaf dag één cross-play ondersteunt. Of je nu op PC, PlayStation of Xbox speelt, je kunt samen met vrienden het universum bevrijden. Toen ik de game vorig jaar op PC probeerde, haakte ik al vrij snel af. Inmiddels zijn er echter veel updates uitgebracht die flink wat nieuwe content hebben toegevoegd. Dat maakt de game een stuk herspeelbaarder en geeft je telkens weer een reden om terug te keren.

Gameplay en Mechanieken

De kern van Helldivers 2 blijft fantastisch. De gameplay is strak, soepel en responsief, maar kan tegelijkertijd intens en chaotisch zijn, vooral bij hogere moeilijkheidsgraden. Of je nu solo speelt of met een groep vrienden, de spanning is constant aanwezig.

Je begint je avontuur op de Super Destroyer, een lobby waar tot vier Helldivers samen hun uitrusting beheren. Hier kies je je primaire en secundaire wapens en bereid je je voor op de missie. Met behulp van Strategems (speciale oproepen voor wapens, voertuigen, voorraden of luchtaanvallen) kan elke missie compleet anders aanvoelen. Het activeren van Strategems vereist D-pad-combinaties, wat tijdens hectische gevechten voor hilarische (en soms frustrerende) momenten kan zorgen.

De Galactic War Table biedt missies die variëren van simpele “elimineer alles”-opdrachten tot complexere taken, zoals het redden van burgers of het activeren van ICBM’s. Wat elke missie uniek maakt, is de constante dreiging van friendly fire. Omdat dit altijd aanstaat, ontstaan er komische en chaotische situaties die je dwingen écht samen te werken.

Na een geslaagde missie belonen Warbonds je met nieuwe wapens, armor en strategems. De premium-content zit hier ook in verwerkt, deze kun je zowel kopen of geheel gratis vrijspelen. Het verzamelen van samples tijdens missies zorgt daarnaast voor upgrades van de Super Destroyer, waardoor je langzaam toegang krijgt tot geavanceerdere uitrusting.

Community en Technische Kant

Een groot compliment gaat naar ontwikkelaar Arrowhead, die bekendstaat om hun open communicatie en betrokkenheid bij de community. Ondanks enkele kleine minpunten, zoals af en toe een bug of een onhandige balansaanpassing, blijft de band met de spelers sterk. De toevoeging van Xbox heeft bovendien gezorgd voor een enorme toename van het aantal actieve spelers.

Technisch gezien draait de game uitstekend, al zijn er een paar kanttekeningen. Op de Series X heb ik persoonlijk geen enkele problemen meegemaakt. De game draaide erg stabiel en zag er erg goed uit. Op de Series S oogt de game soms “fuzzy”, maar blijft wel goed speelbaar. Je merkt een grote dip in helderheid, maar dat is iets waar ik mee kan leven, mitst de performance goed is.

Conclusie

Helldivers 2 is en blijft een geweldige co-op shooter, en de Xbox-versie doet daar niets aan af. De mix van soepele gameplay, intense missies, hilarische friendly fire-momenten en een sterk gevoel van community maken dit een van de beste co-op ervaringen van dit moment.

Speel je op Series X of Series S, dan krijg je een stabiele en toegankelijke port, met alleen wat kleine schoonheidsfoutjes. Of je nu een veteraan bent die terugkeert of een nieuwe rekruut die voor het eerst democratie gaat verspreiden: Helldivers 2 op Xbox is absoluut de moeite waard.