Deze week in GTA Online: Het Neighborhood Watch Event gaat verder, Oktoberfest en meer

Het Neighborhood Watch Event gaat deze week verder in GTA Online, nu met een gratis Winter Park Ranger met Tie Outfit voor alle eigenaars van een Declasse Park Ranger en een gratis Winter LSPD Officer Outfit voor het voltooien van Dispatch Work-klussen.

Verder is het ook Oktoberfest in Los Santos – en iedereen die het viert, ontvangt de gratis Red en Black ‘On the Pißwasser’ Tees, de Alpine Outfit en een tijdelijke Pißwasser-livery voor de Eberhard Titan 250 D.

Dit is de update van deze week:

Dubbele GTA$ en RP voor Dispatch Work, Bail Office Targets, Wildlife Photography, de Pursuit Series en Hunting Pack

Het Neighborhood Watch Event gaat verder: Voltooi drie Dispatch Work-klussen om een gratis Winter LSPD Officer Outfit met Tie en GTA$ 100.000 te scoren Eigenaars van een Declasse Park Ranger ontvangen een gratis Winter Park Ranger met Tie Outfit als ze deze week spelen Je laatste kans om te profiteren van kortingen op politievoertuigen: 35% korting op de Vapid Unmarked Cruiser, Bravado Gauntlet Interceptor, Vapid Stanier LE Cruiser, Declasse Impaler SZ Cruiser, Declasse Impaler LX Cruiser, Bravado Dorado Cruiser, Bravado Greenwood Cruiser en Vapid Dominator FX Interceptor, 25% korting op de Willard Outreach Faction, Canis Terminus Patrol, Vapid Caracara Pursuit en Invetero Coquette D10 Pursuit, en 15% korting op de Western Police Bike

Drie keer GTA$ en RP voor de Community Race Series

Oktoberfest-cadeaus: De gratis Red en Black ‘On the Pißwasser’ Tees, een tijdelijke Pißwasser-livery voor de Eberhard Titan 250 D en de Alpine Outfit

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Vulcar Warrener, Dinka Verus, Dundreary Landstalker XL, Invetero Coquette BlackFin en Hijak Ruston

Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Annis Minimus en Declasse Walton L35 Stock

HSW Premium Test Ride: De Maibatsu MonstroCiti

Te winnen in de LS Car Meet: Win drie dagen op rij in de LS Car Meet Series om de Obey Tailgater S te winnen, getooid met een livery van Disruption Logistics en een keur aan cosmetische upgrades

LS Car Meet Test Rides: De Vapid Retinue, LCC Innovation en Western Wolfsbane

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Albany V-STR met Jetsam GT-livery

Nog meer kortingen: 30% korting op Body Armor, de Nagasaki Stryder, Vapid Slamtruck, Nagasaki Outlaw, Pfister Comet Safari en Declasse Hotring Sabre

Gun Van-kortingen: Gratis Baseball Bat, Stun Gun (gratis voor GTA+-leden), 40% korting op de Combat Shotgun en Railgun (voor GTA+-leden)

Gratis Baseball Bat, Stun Gun (gratis voor GTA+-leden), 40% korting op de Combat Shotgun en Railgun (voor GTA+-leden) GTA+-voordelen: Een gratis Canis Terminus Patrol in de showroom van The Vinewood Car Club, tot en met 8 oktober korting op de Coquette D10 Pursuit, Caracara Pursuit en Outreach Faction in de showroom, en meer

Check de Rockstar Games Newswire voor meer info.