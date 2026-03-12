Maak kennis met de GTA Online Community Series Showcase: GTA$ 1M cadeau, gratis speciale voertuigen, en nog veel meer

Deze week trappen we in GTA Online de Community Series Showcase af, een evenement van drie weken waarin we de getalenteerde GTA Online Creator-community in het zonnetje zetten.

Van 12 maart tot en met 1 april kun je elke week een bonus van GTA$ 500K verdienen (dus GTA$ 1,5M in totaal) als je een van de vijf Community Series Jobs speelt. Deze Jobs zijn gedurende het evenement op hun beurt ook weer goed voor driedubbele beloningen.

Daarnaast krijg je GTA$ 1M cadeau als je tijdens deze showcase speelt.

Dit is de update van deze week:

Drie keer GTA$ en RP voor de Community Series

Verdien tot en met 1 april wekelijks GTA$ 500K voor het spelen van een van de vijf Community Series Jobs

voor het spelen van een van de vijf Community Series Jobs GTA$ 1M cadeau als je uiterlijk 1 april speelt

GTA$ 10M en gratis Community Series Varsity Jacket en Mansion Trophy voor alle Creators die worden uitgelicht in de Community Series

voor alle Creators die worden uitgelicht in de Community Series Voltooi de komende drie weken alle wekelijkse uitdagingen en verdien The Community Collection, met de Homies Sharp Tee, Benny’s Fitted Cap en de splinternieuwe Knuckleduster-livery voor de HVY Nightshark

Wekelijkse bonussen Dubbele GTA$ en RP voor Import/Export (12-18 maart) 4x GTA$ en RP voor Ron Contact Missions (12-18 maart) Verdubbelde Bunker Research-snelheden en Document Forgery Sales (19-25 maart) Dubbele GTA$ en RP voor Mr. Faber Work (26 maart – 1 april) Driedubbele GTA$ en RP voor Special Vehicle Work en Money Laundering Missions (26 maart – 1 april) Dubbele inkomsten voor witwassen (26 maart – 1 april)

Gratis LSIA Vehicle Warehouse en op te halen speciale voertuigen: Scoor de BF Ramp Buggy uiterlijk 18 maart voor nop 19-25 maart – JoBuilt Phantom Wedge 26 maart – 1 april – Coil Rocket Voltic

Vier St. Patrick’s Day van 12 tot en met 25 maart met nieuwe verzamelitems: de Lucky- en Golden Clover-ballonnen De gratis outfits Lucky Clover en Golden Clover voor het vinden van alle 25 verzamelitems

Gratis St. Patrick’s Day – kleding als je tussen 12 en 25 maart speelt

– als je tussen 12 en 25 maart speelt GTA+-leden: Haal de Vapid Firebolt ASP uiterlijk 1 april gratis op in de showroom van The Vinewood Car Club en profiteer van dubbele (stapelende) beloningen voor de Community Series en dubbele dagelijkse inkomsten voor Salvage Yards. Maar er is nog veel meer!Gratis kleding bijvoorbeeld, zoals de Broker Prolaps Basketball Top en Shorts om te vieren dat NBA 2K26 tijdelijk inbegrepen is in de GTA+ Games Library.

Check de Rockstar Games Newswire voor meer informatie.