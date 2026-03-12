Battlefield vanaf 17 maart een week gratis te spelen

EA en Battlefield Studios hebben laten weten dat Battlefield 6 van 17 tot en met 24 maart gratis te spelen is.

In de gratis proefperiode kunnen spelers aan de slag met diverse modi in vier verschillende levels. Zo is het onlangs geïntroduceerde Contaminated uit te proberen, maar ook het nog komende Hagental Base.

Tijdens de trial kunnen spelers het volgende verwachten:

Nightfall

Bevat Team Deathmatch, Squad Deathmatch en Domination. In deze specifieke playlist zijn de lichten uit en is de jacht geopend, waardoor squads gebruik moeten maken van nachtkijkers of andere attachments om te overleven in de duisternis.

Bevat de nieuwe map Hagental Base.

All-Out Warfare

Bevat de populaire modus Conquest, de intense frontliniegevechten van Breakthrough en een modus die gelijktijdig met Battlefield 6 is geïntroduceerd: Escalation. Laatstgenoemde is een modus waarin het gevecht geleidelijk escaleert, met veranderende grenzen voor de levels en bijkomende voertuigen.

Deze playlist bevat vier maps: twee uit Season 2 (Contaminated en Hagental Base), evenals Eastwood uit Season 1 en Mirak Valley die al vanaf de lancering te spelen is.

Casual Breakthrough

Een toegankelijke manier om in Battlefield 6 te duiken, terwijl alsnog voortgang wordt geboekt en uitdagingen worden voltooid. Deze playlist is ideaal voor spelers die de game nog aan het leren zijn of voor wie een minder intense ervaring wil.

Wordt gespeeld met 16 echte spelers (acht per team) en 32 bots (zestien per team).

Bevat drie maps: Hagental Base, Contaminated en Eastwood.