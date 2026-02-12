Battlefield 6 en Redsec roadmap Season 2 onthuld

Volgende week zal Season 2 van Battlefield 6 en Redsec dan eindelijk van start gaan en inmiddels weten we wat er qua content te wachten staat.

In een bericht op X laat CharlieIntel weten wat de roadmap voor het tweede in-game seizoen van Battlefield 6. Ook dit seizoen is weer opgesplitst in drie delen. Dit betekent dat we in februari, maart en april nieuwe levels, tijdelijke modi en meer kunnen verwachten.

Battlefield 6 | REDSEC Season 2 begins February 17, here’s the roadmap of content coming in Season 2 pic.twitter.com/wNUPZFzAag — CharlieIntel (@charlieINTEL) February 12, 2026

De update zal op 17 februari online komen en introduceert het nieuwe level Contaminated, dat gesitueerd is in Duitsland bij een voormalige Navo basis. Daarnaast komen er drie tijdelijke modi genaamd VL-7 Strike, Gauntlet Altered State en BR-Synthesis. Ook kunnen spelers de terugkeer van de AH-6 Little Bird verwachten en de komst van de MH-350 helikopter. Tot slot worden ook de wapens GRT-CPS DMR, VCR-2 Assault Rifle, HTI-MK2 Gadget, M121 A2 Machine Gun toegevoegd, net als een gadget genaamd 9K38 IGLA.

Op 17 maart zal er nog een nieuw level volgen genaamd Hagental Base en dat lijkt een level te zijn waar geen voertuigen van de partij zijn. Het speelt zich af in een basis en het lijkt qua hectiek erg op Metro te gaan worden. Ook komt er dan een tijdelijke event genaamd Nightfall, net als een tijdelijke modus voor Gauntlet met dezelfde naam. Ook komt er een nieuwe Point of Interest in het level Fort Lyndon, genaamd Defense Testing Complex 3. Tot slot komt er dan ook nog wat hardware in de vorm van de M1030-1 motor, de CZ3A1 submachine gun en de VZ. 61 pistool.

De laatste content voor Season 2 van Battlefield 6 en Redsec verschijnt op 14 april en deze voegt de tijdelijke modus Operation Augur toe, net als een nieuwe LTV voertuig, de Ripper 14″ Machete, portal updates en een bonus pad voor de Battle Pass. Zien jullie genoeg reden om Battlefield 6 weer op te pikken?!