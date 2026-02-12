Arc Raiders blijft ongekend populair en ook de verkopen blijven het goed doen. Inmiddels zijn er 14 miljoen exemplaren van de extraction shooter verkocht.

Dit heeft uitgever Nexon laten weten tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. De game verscheen in oktober en binnen twee weken waren er vier miljoen exemplaren verkocht en voor het einde van het jaar stond de teller al op ruim 12 miljoen. Dat betekent dat er in de laatste weken nog bijna twee miljoen exemplaren zijn verkocht.

Dit heeft volgens de uitgever ook te maken met de constante stroom aan nieuwe content voor de game. Zo heeft men onlangs een roadmap onthuld met wat spelers de komende tijd kunnen verwachten.

Dit resulteerde erin dat Arc Raiders in januari nog een nieuwe piek maakte met gelijktijdige spelers. Over alle platformen werd er vorige maand 960.000 gelijktijdige spelende gamers gespot. Daarvan was bijna de helft (465.907) op Steam, dus dat betekent dat de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X-versie ook nog genoeg gamers weet te trekken!

Daarnaast heeft Embark Studios ook laten weten aan nog twee andere games te werken en doet hun vorige shooter The Finals het ook nog altijd na behoren.