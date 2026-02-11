Deze PC-handheld kost bijna 3000 euro!

Als je dacht dat de ROG Xbox Ally X of de Lenovo Legion Go Gen 2 al duren PC-handhelds waren, zul je schrikken van de prijs van de Ayaneo Next 2!

De PC-handheld is wel de ultieme droom voor degene die hun PC graag draagbaar willen hebben. De Ayaneo Next 2 komt in verschillende versies en de duurste daarvan bevat onder andere 128GB RAM-geheugen, de AMD Ryzen Max+ 395 processor, een Radeon 8060S iGPU en 2TB aan SSD.

Bovendien is de handheld voorzien van een 9,06 inch OLED-scherm en een 116 Wh externe batterij. Je kunt het hebbedingetje kopen op Indiegogo en als “early bird” krijg je dus korting waardoor je “slechts” 3499 dollar betaald in plaats van 4299. Mocht dit om vreemde redenen toch iets te gortig zijn, kun je ook goedkopere versies scoren vanaf 1799 dollar (ruim 1500 euro). Uiteraard bevatten die dan een iets minder snelle processor, minder RAM-geheugen en opslag.

Wat vinden jullie van de Ayaneo Next 2? Een must-have of toch iets te duur voor een handheld PC?!