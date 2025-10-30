Arc Raiders-ontwikkelaar Embark Studios werkt aan nog twee projecten

Embark Studios, de makers van het vandaag verschenen Arc Raiders en The Finals, hebben nu nog twee projecten waar ze aan werken.

De studio, die geleidt wordt door voormalig Battlefield chef Patrick Soderlund, heeft aan The Game Business laten weten dat de studio alles behalve stil gaat zitten nu de release van Arc Raiders is geweest. Aan de studiochef werd gevraagd of die project ook online games zijn, aangezien ze nu al hebben laten zien dit kunstje te kunnen flikken met Arc Raiders en The Finals.

“Dat zit nou eenmaal in onze DNA. Dat betekent niet dat het online games worden zoals The Finals of Arc Raiders. Een van de concepten die we hebben, bevat een veel scherper randje dan die twee games. Het andere concept is mogelijk iets conventioneler.”

Dat is overigens ook het enige wat Soderlund over de project kwijt wilde. Op dit moment ligt de focus op de post-launch content van Arc Raiders. Dat is een third person extraction game die vanaf vandaag speelbaar is op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.