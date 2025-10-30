Resident Evil Requiem vanaf nu te pre-orderen

Capcom heeft laten weten welke pre-order bonussen spelers voor Resident Evil Requiem kunnen scoren en wat er allemaal te wachten staat voor de Switch 2 games die ze onlangs hebben aangekondigd.

In een nieuwe videoreportage genaamd Road to Requiem heeft de ontwikkelaar wat details onthuld over de pre-order bonussen van de komende Resident Evil game. Er komen namelijk twee versies van de game, namelijk de standaard editie en de Deluxe editie. Eerst genoemde kost €79,99 en wordt geleverd op een disk (een gamekeycard op de Switch 2) en een extra kostuum voor Grace die de “Apocalypse” wordt genoemd.

Degene die de Deluxe Editon kopen, krijgen maar liefst vijf verschillende kostuums voor Grace, waarvan één is gebaseerd op Lady Dimitrescu. Daarnaast komt die versie van de game in een stalen hoesje.

Resident Evil op de Switch 2

Daarnaast heeft Capcom ook allerlei dingen voor de Switch 2 aangekondigd. We wisten dat naast Resident Evil Requiem ook Resident Evil 7 en Village naar de hybride console van Nintendo komen. Nu komt al die games ook in een pakketje genaamd de Resident Evil Generation Pack. Daarnaast komt er ook een speciale Nintendo Switch 2 Pro Controller van Resident Evil Requiem en zal er in de zomer van 2026 ook nog een Amiibo komen van hoofdpersonage Grace.

Nieuwe Resident Evil Requiem showcase en meer

Ook heeft Capcom ook laten weten dat er een nieuwe Showcase van Resident Evil Requiem ergens in het begin van 2026 zal worden gehouden. Tot slot krijgen spelers die de game in de Epic Games Store de game pre-orderen extra content, zoals een outfit gebaseerd op Grace, voor in Fortnite. Daarover zal later nog meer informatie worden vrijgegeven.

Resident Evil Requiem verschijnt op 26 februari 2029 voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.