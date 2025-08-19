Resident Evil Requiem gameplay-trailer zet de toon

Gamescom Opening Night Live eindigde met een gameplay-trailer van Resident Evil Requiem. Daarin zet Capcom alvast de toon voor de rest van de horrorgame.

Het was al geen geheim meer dat de game aanwezig zou zijn tijdens de show en de onderstaande trailer werd er dan ook getoond. In Resident Evil Requiem stappen spelers in de schoenen van Grace Ashcroft, de dochter van onderszoekjournalist Alyssa Ashcroft.

Resident Evil Requiem verschijnt op 27 februari voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. In de game kunnen spelers het perspectief met een druk op de knop veranderen van first person naar third person of vice versa.