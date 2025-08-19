Black Myth Zhong Kui, Lords of the Fallen 2, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 en nog veel meer tijdens Gamescom Opening Night Live 2025!

Gamescom 2025 is officieel van start gegaan, en zoals altijd trapte Geoff Keighley af met Opening Night Live. Het werd een show bomvol nieuwe trailers, verrassingen en onthullingen. Van de terugkeer van klassieke franchises tot gloednieuwe IP’s; dit zijn de hoogtepunten van de avond.



Lords of the Fallen 2 – Aankondiging

CI Games kondigde Lords of the Fallen 2 aan met een cinematic trailer. Het vervolg speelt zich 100 jaar na het eerste deel af en verschijnt in 2026. Fans kunnen de game nu alvast wishlisten op Steam.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV

Relic is terug met een nieuw deel in de geliefde RTS-reeks. De aankondigingstrailer van Dawn of War IV toonde cinematic actie met korte gameplayfragmenten. Release: 2026.

Onimusha: Way of the Sword

Capcom liet voor het eerst gameplay zien van de nieuwe Onimusha. De trailer toonde vijanden, bloederige combat en de creepy sfeer die fans gewend zijn.

Daemon X Machina: Titanic Scion

Marvelous bracht een nieuwe trailer met zowel verhaal- als gameplaybeelden. De mecha-actiegame verschijnt op 5 september 2025, met een demo die nú beschikbaar is.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants

Bethesda toonde nieuwe gameplay van Indy’s volgende avontuur. Meer puzzels, tunnels en vijanden passeerden de revue. De game verschijnt op 4 september 2025, met een Switch 2-release (inclusief DLC) gepland voor 2026.

Deadpool VR

In Deadpool VR neem je letterlijk de rol van Wade Wilson aan – compleet met wapens, sarcastische humor en hordes vijanden. De game verschijnt op 18 november 2025.

John Carpenter’s Toxic Commando

Nieuwe gameplay liet een chaotische FPS zien die sterk doet denken aan Left 4 Dead, met coöp-actie tegen zombies en monsters.

Zero Parades

De studio van Disco Elysium kondigden hun nieuwe project aan: Zero Parades. De trailer hintte naar een neo-noir CRPG.

La Divina Commendia

Een action-RPG met demonische gevechten stond centraal in de nieuwe gameplaytrailer van La Divina Commendia.

Cronos: The New Dawn

De trailer beschreef deze game als een mix van Dead Space en Metro. Verwacht beklemmende werelden en survival-actie.

The Outer Worlds 2

De nieuwe trailer focuste op companions en hun abilities, met extra gameplaybeelden van nieuwe wapens. De game verschijnt op 29 oktober 2025.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Een nieuwe gameplaytrailer gaf een beter beeld van combat, vampirische krachten en de locaties die spelers gaan verkennen. Release: 21 oktober 2025.

Age of Empires IV

De RTS-hit komt naar de PS5 met controlleroptimalisatie. Ook werd een nieuwe expansion aangekondigd. Release: 4 november 2025.

Kingdom Come Deliverance 2: Legacy of the Forge

Een nieuwe expansion richt zich op smeden en forging.

Cult of the Lamb: Woolhaven

De schattige maar duistere cult-game krijgt een nieuwe expansion: Woolhaven.

World of Warcraft: Midnight

Blizzard sloot af met de cinematic introductie van de elfde expansion van World of Warcraft. Verwacht in 2026.

Project Spectrum

Een nieuwe PvEvP-game met psychologische horrorelementen, waarin spelers niet meer zeker weten wat echt is en wat niet.

Black Myth: Zhong Kui

Als verrassing sloot Game Science de show af met de onthulling van Black Myth: Zhong Kui. Net als Wukong wordt dit een singleplayer action-RPG. De game bevindt zich nog in vroege ontwikkeling.

Conclusie

Gamescom Opening Night Live 2025 leverde een spectaculaire reeks aankondigingen op: van blockbusters als Call of Duty: Black Ops 7 en Silent Hill F tot verrassingen als Lego Batman en Zero Parades. Het najaar zit bomvol grote releases, terwijl 2026 nu al veelbelovend oogt.