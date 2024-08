Gamescom 2025 heeft een datum, Avowed haalt de 60fps niet en meer in overig nieuws week 34

De Gamescom week zit er weer op, maar wees niet getreurd want er komt nog heel veel content aan. Er werd al zo veel getoond voor, tijdens en na Opening Night Live, maar we hebben al het overige nieuws even voor jullie samengevat!

Nieuws

Ubisoft is nog (lang) niet klaar met de herstructurering binnen het bedrijf. De Amerikaanse studio’s San Francisco en Red Entertainment moesten afscheid nemen van in totaal 45 collega’s. Overigens is dit al de derde ontslagronde van het bedrijf. Eerder dit jaar werden er ook 45 ontwikkelaars ontslagen in Azië en 33 in Toronto (de studio die werkte aan de Splinter Cell en Prince of Persia: Sands of Time remakes).

Avowed werd helaas uitgesteld tot volgend jaar en helaas betekent het niet dat de Xbox Series X-versie daardoor een 60fps modus zal krijgen. De game draait namelijk “minstens” 30 fps op de console, maar komt dus niet aan de 60.

NEWS: Avowed will run at 30fps on Xbox Series X and S🚀 “It’s a first-person, single-player game. You don’t necessarily need that 60 frames, that allows us to get a lot juicier with VFX and lighting and all this other stuff” – @Obsidian Thoughts?🤔

Source: IGN #Xbox #Gaming… pic.twitter.com/NzS2Wxxrph — Rino (@RinoTheBouncer) August 23, 2024

Civilization games hebben een rijke geschiedenis qua bekende stemmen die het inspreken. Zo hebben Sean Bean en Leon Nimoy hun stem geleend voor de games. In navolging van Bean zal nu Game of Thrones en Star Wars-actrice Gwendoline Christie de game inspreken.



Over Civilization gesproken: Mocht je deel 6 of 7 op de PC willen spelen, zul je niet meer de 2K Launcher hoeven te installeren. Je kunt de game gewoon meteen openen vanuit Steam en het enige wat nu gevraagd wordt, is of je de DirectX 11 of 12-versie willen starten.

Hoewel Gamescom 2024 alweer ten einde is (er komen nog veel previews, hands-ons en meer aan), kunnen we alweer uitkijken naar de editie van volgend jaar. Deze wordt namelijk gehouden van 20 tot en met 24 augustus.



Leuk nieuws voor de Feyenoord-fans onder ons: de Kuip zal namelijk in EA Sports FC 25 aanwezig zijn.

Wat minder leuk nieuws voor Animal Crossing-fans die de mobiele game Pocket Camp spelen: Nintendo gaat de game vanaf 28 november offline halen.

We have an important announcement for everyone playing the Animal Crossing: Pocket Camp app. Please see the following page for details as well.https://t.co/JGacPgXFyo pic.twitter.com/RHZt5u7SPU — Pocket_camp (@Pocket_Camp) August 22, 2024



Aankomende week (28 augustus) wordt Call of Duty Next gehouden en daar zullen influencers, streamers en media de multiplayer van Call of Duty Black Ops 6 mogen spelen. Daarnaast wordt er ook de onthulling van het nieuwe level voor Call of Duty Warzone verwacht. Deze heet Area 99 en is dus helaas niet het Verdansk wat deze game zo groot heeft gemaakt.

Breaking: Area 99 is the new Warzone map Reveal at Call of Duty Next pic.twitter.com/kqJteicRC6 — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 22, 2024

Films- en serienieuws

Op 10 oktober verschijnt Tomb Raider: A Legend of Lara Croft op Netflix en de eerste teaser van de serie is al vrijgegeven.



Vorige week meldden we al dat de Borderlands film het niet goed doet in de bioscopen en nu claimen vier websites (The Hollywood Handle, When to Stream, Screentime en DVD Release Dates ) dat de film op 30 augustus naar Amazone Prime Video komt. Het zou overigens niet toegankelijk zijn voor alle abonnees, maar als losse film te huur en/ of te koop zijn.

Amazon Prime heeft tijdens ONL een nieuwe serie aangekondigd, genaamd Secret Levels. De animatieserie die wordt ontwikkeld door de makers van Love, Death en Robots haalt inspiratie uit diverse games. Het zou gaan om God of War, Armored Core, Mega Man, Spelunky, Sifu, Concord, Warhammer 40,000, Crossfire, Exodus, Pac-man, The Outer Worlds, Unreal Tournament en meer. De serie staat gepland om op 10 december te verschijnen op Amazon Prime Video.





Trailers

Star Wars: Outlaws is een van de grote titels van dit (na)jaar en komende week ligt de game al in de winkels. Uiteraard betekent dit dat het tijd is voor de launch trailer!



Naast de launch trailer kregen we ook de Season Pass trailer waarin te zien is welke extraatjes er na de game komen.



Mortal Kombat 1 wordt in de komende weken met nieuwe personages voorzien, door middel van de Khaos Reign uitbreiding. Eén van die personages is Cyrax en die komt in actie in de onderstaande trailer!



Crimson Desert is een actie/ avonturengame die wordt uitgegeven door Pearl Abyss. In de game nemen spelers het op tegen bazen van mythische proportie, zoals de White Horn die in onderstaande video wordt getoond.



Harry Potter: Quidditch Champions verschijnt op 3 september en in onderstaande video krijgen we te ervaren hoe de magie in de lucht zit!



Microsoft lanceert dit najaar nieuwe versies van de Xbox Series S en X. Deze zullen vanaf 18 oktober verkrijgbaar zijn. De diskloze Xbox Series X gaat 499,99 kosten en 1TB SSD bevatten, de Xbox Series S met 1TB SSD kost €349,99 en de Xbox Series X met disklezer en 2TB aan SSD kost €649,99.



Call of Duty Modern Warfare 3 en Warzone hebben deze week de mid-season update het vijfde seizoen geïntroduceerd. De update moet er onder andere voor zorgen dat toekomstige Call of Duty’s kleiner worden, maar ook brengt het nieuwe modi, een nieuw wapen en levels naar de multiplayer van Modern Warfare 3 en de zombie modus en Warzone. Check de onderstaande trailers voor meer info!





Dat was het weer. Wat hebben jullie voor dit weekend in de planning? En welke games ? 🙂