Obsidian geeft te kennen wat Avowed spelers dit jaar kunnen verwachten

Obsidian Entertainment heeft via een blogpost laten weten wat er dit jaar nog allemaal naar Avowed toe komt. Daarnaast is er al een update uitgekomen voor de game.

Op de officiële website van de game meldt de ontwikkelaar dat er in de zomer en in het najaar nog wat gratis content aan de game zal worden toegevoegd. Zo zullen spelers vanaf de zomer onder andere zelf kunnen koken. Daarnaast zullen de NPC’s andere gedragspatronen vertonen en zullen er nieuwe wapens en passieve en actieve vaardigheden worden toegevoegd. Ook kunnen spelers dan zelf icoontjes op de kaart zetten.

In het najaar volgt de update die New Game Plus naar de game brengt, net als een fotomodus en een nieuw wapentype. Daarnaast komen er ook andere presets voor je personages, waaronder Godlike-presets en zullen spelers hun personage kunnen aanpassen in het spelwereld.

Update 1.4 is nu verkrijgbaar en brengt onder andere een nieuwe modus toe voor mensen die niet van spinnen houdt. Hiermee veranderen alle spinachtige wezens in kleurrijke bollen. Dit kun je instellen in de toegankelijkheids menu van de game. Ook kunnen Xbox spelers de game nu met muis en toetsenbord spelen en de tijd vooruit zetten in de Party Camp.

Avowed verscheen eerder dit jaar voor PC en Xbox Series S/ X en is ook verkrijgbaar via Xbox Game Pass.