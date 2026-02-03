High on Life 2, Pirate Yakuza en meer naar Xbox Game Pass in februari

Microsoft heeft onthuld welke games er in de eerste deel van februari naar Xbox Game Pass zullen komen. Met games als Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, High on Life 2 en Avatar: Frontiers of Pandora lijkt er genoeg om naar uit te kijken.
Met die drie games blijft het overigens niet, want de volledige lijst met games die er in de eerste deel van februari zullen komen is als volgt:
- Madden NFL 26 (Cloud, Console en PC) – 5 februari : Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Console, Handheld en PC) – 5 februari: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- Relooted (Cloud, Xbox Series X|S en PC) – 10 februari : Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S en PC) – 12 februari: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Roadside Research (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S en PC) – 12 februari: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S en PC) – 12 februari: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S, and PC) – 13 februari (Day One): Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Kingdom Come Deliverance (Cloud, Console en PC) – 13 februari: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld en PC) – 17 februari: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Avowed (Cloud, Xbox Series X|S, and PC) – 17 februari: Game Pass Premium