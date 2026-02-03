Deze maand in Red Dead Online: driedubbele beloningen voor Blood Money Opportunities, bonussen voor Collector Set Sales en meer

Red Dead Online-spelers kunnen de hele maand lang driedubbele RDO$, Gold en XP verdienen door Blood Money Opportunities aan te nemen voor Guido Martelli, de rechterhand van maffiabaas Angelo Bronte.
Daarnaast keert Madam Nazar dubbele RDO$ en XP uit voor Collector Set Sales en zijn er drievoudige beloningen voor Collector Free Roam Events en het vinden van verzamelitems.
Dit is de update van deze maand:
- Driedubbele RDO$, Gold en XP voor Blood Money Opportunities
- Drie keer zoveel Role XP voor het ontdekken van verzamelitems
- Driedubbele RDO$ en XP voor Collector Free Roam Events
- Drie keer zoveel RDO$ en XP in de Featured Series deze maand:
- 3-9 februari: Hardcore Team Shootout Series
- 10-16 februari: Race Series
- 17-23 februari: Team Gun Rush Series
- 24 februari – 2 maart: Elimination Series
- Stel de terugkerende Nosalida Outfit uit Outlaw Pass 1 samen:
- Vanaf rang 20 ontvang je de Nosalida Sombrero als je inlogt
- Collectors met rang 20 ontvangen de Nosalida Coat door in te loggen
- Voltooi een Blood Money Opportunity om de Nosalida Boots en Half Chaps te ontvangen
- Speel het Salvage Free Roam Event om de Nosalida Pants op te strijken
- Speel het Condor Egg Free Roam Event om het Nosalida Vest te verdienen
- Voltooi alle Collector Daily Challenges om het Nosalida Shirt en de Neckerchief aan je garderobe toe te voegen
- Nieuwe wekelijkse beloningen:
- 3-9 februari: Verzamel een fossiel om een beloning te ontvangen voor een gratis paar laarzen
- 10-16 februari: Log in om het roze Cardozo Vest te ontvangen en de blits te maken tijdens Valentijnsdag
- 17-23 februari: Boek een overwinning in de Featured Series om een beloning te krijgen voor de West Hill Haven Treasure Map
- 24 februari – 2 maart: Ontdek twee verzamelitems om een aanbieding te krijgen voor 40% korting op een Established of Distinguished Collector Role Item
- Gratis Community Outfit van een creatieveling op r/RedDeadFashion, die bestaat uit: De Drifter Hat, Neat String Tie, Shotgun Coat, Opulent Vest, Everyday Shirt (M), Iniesta Shirtwaist (V), Bandito Pants en Tasseled Coupar Boots
- Kleding tijdelijk opnieuw beschikbaar: De Chambliss Corset, Eberhart Coat, Raccoon Hat en Vaquero Baroque Spurs
- Kortingen: 5 Gold Bars korting op de Collector’s Bag, gratis Fast Travel, 50% korting op Collector’s Maps, Metal Detector, Pennington Field Shoval, Águila Machete, 40% korting op Rifles en Rifle Style Customizations, Coresets, Pants, Chaps en Bandanas, 30% korting op de Criollo en Missouri Fox Trotter (paarden) en Collector Role Outfits
Check de Rockstar Games Newswire voor meer informatie.