Deze maand in Red Dead Online: driedubbele beloningen voor Blood Money Opportunities, bonussen voor Collector Set Sales en meer

Red Dead Online-spelers kunnen de hele maand lang driedubbele RDO$, Gold en XP verdienen door Blood Money Opportunities aan te nemen voor Guido Martelli, de rechterhand van maffiabaas Angelo Bronte.

Daarnaast keert Madam Nazar dubbele RDO$ en XP uit voor Collector Set Sales en zijn er drievoudige beloningen voor Collector Free Roam Events en het vinden van verzamelitems.

Dit is de update van deze maand:

Driedubbele RDO$, Gold en XP voor Blood Money Opportunities

Drie keer zoveel Role XP voor het ontdekken van verzamelitems

Driedubbele RDO$ en XP voor Collector Free Roam Events

Drie keer zoveel RDO$ en XP in de Featured Series deze maand: 3-9 februari: Hardcore Team Shootout Series 10-16 februari: Race Series 17-23 februari: Team Gun Rush Series 24 februari – 2 maart: Elimination Series

Stel de terugkerende Nosalida Outfit uit Outlaw Pass 1 samen: Vanaf rang 20 ontvang je de Nosalida Sombrero als je inlogt Collectors met rang 20 ontvangen de Nosalida Coat door in te loggen Voltooi een Blood Money Opportunity om de Nosalida Boots en Half Chaps te ontvangen Speel het Salvage Free Roam Event om de Nosalida Pants op te strijken Speel het Condor Egg Free Roam Event om het Nosalida Vest te verdienen Voltooi alle Collector Daily Challenges om het Nosalida Shirt en de Neckerchief aan je garderobe toe te voegen

Nieuwe wekelijkse beloningen: 3-9 februari: Verzamel een fossiel om een beloning te ontvangen voor een gratis paar laarzen 10-16 februari: Log in om het roze Cardozo Vest te ontvangen en de blits te maken tijdens Valentijnsdag 17-23 februari: Boek een overwinning in de Featured Series om een beloning te krijgen voor de West Hill Haven Treasure Map 24 februari – 2 maart: Ontdek twee verzamelitems om een aanbieding te krijgen voor 40% korting op een Established of Distinguished Collector Role Item

Gratis Community Outfit van een creatieveling op r/RedDeadFashion, die bestaat uit: De Drifter Hat, Neat String Tie, Shotgun Coat, Opulent Vest, Everyday Shirt (M), Iniesta Shirtwaist (V), Bandito Pants en Tasseled Coupar Boots

Kleding tijdelijk opnieuw beschikbaar: De Chambliss Corset, Eberhart Coat, Raccoon Hat en Vaquero Baroque Spurs

De Chambliss Corset, Eberhart Coat, Raccoon Hat en Vaquero Baroque Spurs Kortingen: 5 Gold Bars korting op de Collector’s Bag, gratis Fast Travel, 50% korting op Collector’s Maps, Metal Detector, Pennington Field Shoval, Águila Machete, 40% korting op Rifles en Rifle Style Customizations, Coresets, Pants, Chaps en Bandanas, 30% korting op de Criollo en Missouri Fox Trotter (paarden) en Collector Role Outfits

Check de Rockstar Games Newswire voor meer informatie.