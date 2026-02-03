Media-alert: Breek door in Apex Legends: Breach gameplay-trailer

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag de gameplay-trailer uitgebracht voor Apex Legends: Breach, het aankomende seizoen van Apex Legends.

De trailer laat zien hoe spelers intense gevechten op korte afstand kunnen beheersen tijdens dit jubileumseizoen.

Het team viert zeven jaar aan legendarische gevechten met nieuwe verwoestbare Hardlight Mesh-barrières in de Outlands. Spelers kunnen deze vernielen om nieuwe ingangen te creëren, of versterken om hun positie te verdedigen. Daarnaast zorgen nieuwe Legend-updates ervoor dat spelers nog beter door vijandelijke verdedigingen kunnen breken met Fuse en Bloodhound, of onaantastbaar worden met Catalyst.

Voor een gedetailleerd overzicht van de content die spelers kunnen verwachten, neem een kijkje hieronder: