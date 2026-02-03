Media-alert: Breek door in Apex Legends: Breach gameplay-trailer

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag de gameplay-trailer uitgebracht voor Apex Legends: Breach, het aankomende seizoen van Apex Legends.
De trailer laat zien hoe spelers intense gevechten op korte afstand kunnen beheersen tijdens dit jubileumseizoen.
Het team viert zeven jaar aan legendarische gevechten met nieuwe verwoestbare Hardlight Mesh-barrières in de Outlands. Spelers kunnen deze vernielen om nieuwe ingangen te creëren, of versterken om hun positie te verdedigen. Daarnaast zorgen nieuwe Legend-updates ervoor dat spelers nog beter door vijandelijke verdedigingen kunnen breken met Fuse en Bloodhound, of onaantastbaar worden met Catalyst.
Voor een gedetailleerd overzicht van de content die spelers kunnen verwachten, neem een kijkje hieronder:
- Hardlight Mesh betreedt de Outlands
- Hardlight Mesh zijn nieuwe vernietigbare en herstelbare barrières die gebouwen veranderen in strijdtonelen voor gevechten op korte afstand.
- Wanneer ze intact zijn, bieden de barrières zicht maar blokkeren ze beweging en kogels totdat ze worden vernietigd. Het breken van Hardlight opent krachtige nieuwe aanvalslijnen en verwoestende invalshoeken.
- Onbreekbare updates voor Fuse, Bloodhound, Catalyst en Controller Legends
- Fuse beukt zich een weg door vijandelijke linies:
- Met de Knuckle Jumper-upgrade kan Fuse over vijandelijke verdedigingen heen springen en dodelijke offensieve posities innemen.
- Met zijn vernieuwde Ultimate belaagt hij verdedigers met explosieven.
- Pyro Techniques voegt vlammen toe aan zijn Ultimate, die opnieuw kan worden opgeladen door explosieve schade toe te brengen via de Reignition-upgrade.
- Jaag op elke laatste overlevende met Bloodhound:
- Spoor vijanden op met een verbeterde Tactical scan en een sterk verkorte Ultimate-cooldown. Scoor een knock-down tijdens de Ultimate en de jacht wordt verlengd.
- Legend Upgrades worden verder uitgebreid met onder andere Raven’s Flight, dat White Ravens een groter bereik geeft, Taste of Blood dat genezing biedt bij een knock-down tijdens de Ultimate van spelers, en meer.
- Catalyst grijpt de controle over het slagveld:
- Piercing Spikes kunnen verder worden gegooid en activeren sneller zodra ze zijn geplaatst.
- Nieuwe upgrades maken haar verdediging nog dodelijker: Hidden Traps houdt spikes verborgen tot activatie, terwijl Sole Piercer zorgt voor snellere activatie en extra schade.
- De verbeterde Dark Veil Ultimate is nu een defensieve krachtpatser en kan horizontaal worden ingezet om volledige chokepoints af te sluiten, waarbij inkomende kogelschade wordt gehalveerd.
- Bouw ondoordringbare versterkingen met Controller Legends:
- Versterk defensieve posities met de nieuwe vaardigheden van Controllers door kapotte Hardlight Mesh te repareren of te versterken om hun oorspronkelijke kracht te vergroten.
- Fuse beukt zich een weg door vijandelijke linies:
- Seven Legendary Years Event
- Tijdens dit feestelijke in-game-evenement kunnen spelers door de community gemaakte beloningen claimen, Legends permanent vrijspelen, zich uitrusten met nieuwe SWAT Pilots-skins en meer.