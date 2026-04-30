Word tot het uiterste gedreven in Apex Legends: Overclocked, vanaf 5 mei beschikbaar

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag de gameplay-trailer uitgebracht voor Apex Legends: Overclocked, het aankomende seizoen van Apex Legends.

De trailer laat een meta zien die de voorkeur geeft aan spelers zonder angst. Het aankomende seizoen introduceert de gloednieuwe Legend Axle, een hypercompetitieve racer met lichaamsmodificaties die tegenstanders uitschakelt en spelers versterkt die haar explosieve energie durven te benutten.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Voor een gedetailleerd overzicht van de content die spelers kunnen verwachten, neem een kijkje hieronder:

Nieuwe Legend: Axle – Axle< biedt hypermobiele vaardigheden voor spelers die risico’s durven te nemen en intense gevechten niet uit de weg gaan in hun zoektocht naar de overwinning. Met haar Passive “Drift” beschikt ze over verbeterde bewegingsprecisie, met haar Tactical “Nitro Gate” slidet ze razendsnel over de grond om een betere positie in te nemen, en met haar Ultimate ”Kickstart” zet ze een drone in die voor haar op zoek gaat naar tegenstanders.

Updates voor Conduit en Vantage

Conduit beschikt nu over twee charges van “Radiant Transfer” en krijgt een extra mobiliteitsbonus van “Savior’s Speed” wanneer ze sprint richting Skirmishers. Twee nieuwe Level 3-upgrades versterken haar op offensief vlak. Zo geeft Instant Barrier nu direct een deel van haar Temp Shield, terwijl Enduring Barrier ervoor zorgt dat haar Tactical-vaardigheid Temp Shields regenereert op basis van toegebrachte schade.

Vantage’s “Sniper Mark” heeft nu een snellere trek- en richtrespons. Daarnaast maakt “Echo Relocation” haar nu immuun voor harde landingen, zodat ze haar squad beter kan ondersteunen in uiteenlopende gevechten. Met de toevoeging van een verbeterde 4x-zoom en een 2x gekanteld vizier krijgt Vantage bovendien nog meer flexibiliteit tijdens de jacht.

Respawnen via Deathbox – Legends kunnen uitgeschakelde teamgenoten terughalen via hun Deathbox met een cast-tijd van 7 seconden. Cooldowns houden dit gebalanceerd, want hoe vaker een teamgenoot neergaat, hoe langer het duurt voordat deze via de Deathbox terug in actie kan worden gebracht.

Nieuwe Mythic-melee: Twin Razors – De nieuwe Mythic-melee "Twin Razors" combineert traditionele vechtkunst met dodelijke lasers. Zo beschikt deze over roterende laserbladen die alleen de dapperste Legends in staat stellen om een krachtige melee-aanval uit te voeren.

Apex Legends: Overclocked is vanaf 5 mei beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc via de EA App, Epic Games Store en Steam.