Sony verklaart DRM-check op PlayStation consoles

PlayStation-gebruikers kunnen weer opgelucht ademhalen sinds Sony een DRM-check leek toe te voegen op PlayStation consoles. Het ligt namelijk wat genuanceerder dan zij dachten.

Update 13.20 van de PlayStation 5 bevat namelijk een vorm van DRM, maar door geruchten en gespeculeerd werd er op een gegeven moment rondbazuint dat Sony bij elke aangeschafte digitale game een timer van 30 dagen zou toevoegen. Mocht je die game niet binnen die tijd spelen, zou je eerst een online verbinding moeten hebben om deze licentie voor 30 dagen te kunnen verlengen. Spelers wisten echter te melden dat timers verdwenen, waardoor een nieuwe theorie aan gaf dat de timer van 30 dagen was slechts tijdelijk was om piraterij via een terugbetalingsmechanisme te voorkomen, en de licentie zou na 14 dagen permanent worden.

Nu heeft Sony dan eindelijk duidelijkheid gegeven en het blijkt dat die “30 dagen check” niet nodig is en die timer fungeert als een eenmalige controle:

“Spelers kunnen hun gekochte games gewoon blijven spelen. Na aankoop is een eenmalige online controle vereist om de licentie van de game te bevestigen, waarna geen verdere controles meer nodig zijn.

Het lijkt erop dat Sony dit heeft toegevoegd om eventuele kwetsbaarheden in het terugbetaalsysteem van de PlayStation aan te pakken. Al blijft dit nog wel een vraag, aangezien Sony hier vooralsnog geen opheldering heeft gegeven. Gelukkig weten we nu wel hoe de vork in de steel steekt wat betreffende de DRM.