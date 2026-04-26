Releasedatum Star Wars Galactic Racer gelekt

Dankzij de officiële Steam-pagina van Star Wars Galactic Racer zijn er wat details onthuld, waaronder de releasedatum!

De game werd aangekondigd tijdens de Game Awards in december en dankzij de pre-order bonussen weten we dat deze op 6 oktober zal verschijnen. Degene die de game pre-orderen zullen namelijk een speciale livery krijgen voor hun Repulsorcraft en een speciale spelersbanner die ze in de multiplayer modus kunnen showen. Overigens is dit alleen al voor de standaard versie van de game en krijgen degene die de Deluxe Edition bestellen ook nog exclusieve voertuigen, een digitale art book, drie exclusieve arcade evenementen en meer.

De beschrijving van de inhoud van de Deluxe Edition is als volgt:

Drie exclusieve voertuigen: maak de paddock jaloers en bestuur de Kor Sarun: Ciza T speederbike, de Kor Sarun: Darc X landspeeder en de Kor Sarun: Rak S skimspeeder.

maak de paddock jaloers en bestuur de Kor Sarun: Ciza T speederbike, de Kor Sarun: Darc X landspeeder en de Kor Sarun: Rak S skimspeeder. Unieke livery voor piloten die in stijl willen racen. Geef elk van je speeders een exclusieve livery, geïnspireerd op de Naboo N-1 starfighter.

Drie arcade-evenementen voor de onverschrokken racers. De Galactic League daagt je uit voor drie exclusieve arcade-uitdagingen, speciaal ontworpen voor je Kor Sarun repulsorcraft.

voor piloten die in stijl willen racen. Geef elk van je speeders een exclusieve livery, geïnspireerd op de Naboo N-1 starfighter. Drie arcade-evenementen voor de onverschrokken racers. De Galactic League daagt je uit voor drie exclusieve arcade-uitdagingen, speciaal ontworpen voor je Kor Sarun repulsorcraft. Luxe spelersbanner met een exclusief embleem en achtergrond voor multiplayer-modi.

met een exclusief embleem en achtergrond voor multiplayer-modi. Digitaal artbook met nooit eerder vertoonde artwork van personages, voertuigen en locaties uit de ontwikkeling van Star Wars: Galactic Racer.

Star Wars Galactic Racer is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.