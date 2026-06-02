God of War Laufey aangekondigd; spin-off met Faye in de hoofdrol

De State of Play eindigde met de aankondiging van de God of War spin-off Laufey met Kratos’ vrouw Faye in de hoofdrol. We werden getrakteerd met de eerste twintig minuten van de game!

De game speelt zich af net na het overlijden van het personages en neemt spelers mee na een avontuur in het hiernamaals. Faye heeft een belofte om na te komen en is dat ook van plan. In de video hieronder is te zien hoe zij haar mannetje weet te staan, maar ook hulp krijgt van een onverwachte hoeken.

God of War Laufey is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, maar heeft helaas nog geen releasedatum gekregen.