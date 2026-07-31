GameCube klassieker verschijnt volgende maand op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket

Super Mario Sunshine is de volgende GameCube klassieker die aan de Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket zal worden toegevoegd.

De game is vanaf 13 augustus speelbaar voor iedereen die een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket in huis hebben.

Dark days loom over Isle Delfino! Clean up a polluted island with FLUDD at your side in Super Mario Sunshine, coming to Nintendo GameCube – Nintendo Classics on Nintendo Switch 2 for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on Aug 13! pic.twitter.com/8j5iWvjnJz — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 31, 2026

In de game volgen we het avontuur dat Mario en zijn vrienden staan te wachten. Hun vakantie krijgt een hele andere wending als Mario wordt verdacht van het bekladden van Delfino eiland.

Super Mario Sunshine verscheen oorspronkelijk in 2002 voor de GameCube en werd destijds geliefd door critici en fans.