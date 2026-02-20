Pokémon FireRed en LeafGreen keren terug op Nintendo Switch

Fans van de klassieke Pokémon-avonturen kunnen binnenkort opnieuw afreizen naar de iconische Kanto-regio. Pokémon FireRed en Pokémon LeafGreen maken hun opwachting op de Nintendo Switch als digitale titels. De release staat gepland voor 27 februari.

De twee games, oorspronkelijk verschenen op de Game Boy Advance, zijn remakes van de allereerste Pokémon-generatie. Spelers beginnen hun reis in Pallet Town, kiezen hun starter-Pokémon en nemen het op tegen Gym Leaders, Team Rocket en uiteindelijk de Elite Four.

Met de komst naar de Switch krijgen zowel nostalgische spelers als nieuwkomers de kans om (opnieuw) kennis te maken met deze klassiekers. De titels zijn uitsluitend digitaal verkrijgbaar en zijn nu beschikbaar om te pre-orderen via de Nintendo eShop.