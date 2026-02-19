Sony gaat Bluepoint Games sluiten

Sony heeft volgens een rapportage van Bloomberg de plannen om Bluepoint Games te sluiten.

Bluepoint Games heeft een rijk portfolio aan games gemaakt voor de PlayStation-consoles en werd bekend als de ontwikkelaar van de verschillende remakes, zoals Demon’s Souls voor de PlayStation 5 en Shadow of the Colossus voor de PlayStation 4.

In een bericht laat Bloomberg weten dat Sony heeft besloten om de studio te sluiten, nadat men na een bedrijfsevaluatie. In totaal 70 van de 80 medewerkers die er werkten, zullen worden ontslagen en de overige zullen andere rollen binnen PlayStation Studios krijgen.

Een woordvoerder van Sony meldde het volgende over het sluiten van de studio:

“Bluepoint Games is een ongelooflijk getalenteerd team en hun technische expertise heeft gezorgd voor uitzonderlijke ervaringen voor de PlayStation-community. We danken hen voor hun passie, creativiteit en vakmanschap.”

Twee jaar geleden werd nog duidelijk dat de studio aan een eigen game werkte, maar we hebben nooit iets officieel ervan gehoord. Daarnaast werkte de studio nog aan een live-servicegame van God of War, maar die werd geannuleerd.