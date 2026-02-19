God of War-acteur Christopher Judge hint per ongeluk na aankondiging in de zomer

Christopher Judge, de man die Kratos uit God of War en Ragnarök insprak, heeft per ongeluk op camera onthuld dat er in de zomer een game wordt aangekondigd waarin hij van de partij is.

Judge maakt zelf geen deel uit van de God of War trilogie remake, waar de “OG” TC Carson weer de stem van Kratos in zal spreken. Ook in het onlangs verschenen God of War: Sons of Sparta heeft Judge geen tekst voor ingesproken.

Echter heeft hij in een gesprek met YouTuber Fuzhpuzy laten weten dat “ze eind zomer iets zullen aankondigen”. Gezien het gesprek gaat over God of War vermoeden we dat Sony Santa Monica mogelijk aan nog meer games van deze reeks werkt, maar het hoeft natuurlijk niet per se zo te zijn. Het kan natuurlijk ook dat Judge een rol heeft gekregen in een andere game van de studio of misschien wel bij een andere ontwikkelaar is gestrikt.

Hoe dan ook zullen wij in de zomer in de gaten houden waar we de stemacteur in zien verschijnen. Er wordt overigens ook gespeculeerd dat Cory Barlog ook nog aan een game werkt voor Sony Santa Monica, maar daar is nog niks van officieel bekendgemaakt.