State of Play februari 2026: vervolgen, verrassingen en grote terugkeer van klassiekers

Sony vertoonde een uitgebreide State of Play die bol stond van aankondigingen, nieuwe trailers en releasedata. Van langverwachte vervolgen tot compleet nieuwe projecten en remasters van geliefde klassiekers. Dit zijn de belangrijkste highlights.



Kena keert terug met een spiritueel vervolg

Ember Lab kondigde Kena: Scars of Kosmora aan, het vervolg op Kena: Bridge of Spirits. In de eerste trailer was een duidelijke mix te zien van cinematografische momenten en gameplay, met actie, puzzels en verkenning als kern. Dit keer reist Kena naar Kosmora, waar thema’s als leven, dood en spiritualiteit centraal staan. De epische soundtrack onderstreept de sfeer. De game verschijnt in 2026 op PS5 en PC.

Ghost of Yōtei breidt Legends-modus uit

De Ghost of Yōtei Legends-trailer richt zich volledig op gameplay. Spelers nemen het vanaf 10 maart op tegen demonische versies van de Yōtei Six en kunnen kiezen uit vier verschillende classes. De focus ligt duidelijk op co-op en tactische gevechten.

Death Stranding 2 komt naar PC

Kojima Productions bevestigde dat Death Stranding 2: On the Beach op 19 maart naar PC komt. De trailer liet onder meer DualSense-ondersteuning, ultrawide support en moderne PC-technieken zoals upscaling en frame generation zien.

Pragmata toont meer gameplay

Capcom gaf een nieuwe blik op Pragmata met een trailer die cinematics en gameplay combineert. De nadruk lag vooral op de dynamiek tussen de twee hoofdpersonages en de uiteenlopende omgevingen. De game staat gepland voor 24 april.

Resident Evil Requiem zet in op variatie

Met Resident Evil Requiem liet Capcom zien dat de serie opnieuw verschillende perspectieven omarmt. De trailer wisselde tussen third-person actie en first-person stealth, met een sterke focus op sfeer en spanning. Alles wijst op een klassieke, maar moderne RE-ervaring.

Legacy of Kain keert terug

Legacy of Kain: Defiance krijgt een remaster van Crystal Dynamics. Naast visuele verbeteringen komt er een Digital Deluxe Edition met extra content voor fans. De release staat al over een maand gepland en pre-orders zijn geopend.

Dead or Alive 6 Last Round aangekondigd

Team Ninja onthulde Dead or Alive 6 Last Round, inclusief een free-to-play versie. Spelers kunnen rekenen op nieuwe features zoals een uitgebreide photo mode en een brede selectie aan kostuums.

Control Resonant draait om agressie

In een nieuwe gameplaytrailer van Control Resonant werd een vroege missie getoond. Dylan Faden staat centraal en beschikt over unieke movement en abilities. De ontwikkelaars moedigen een agressieve speelstijl aan, waarin het combineren van krachten essentieel is.

Nieuwe werelden en stijlen

Ook kleinere en nieuwe projecten kwamen voorbij:

Crimson Moon toonde actiegerichte co-op gameplay.

toonde actiegerichte co-op gameplay. Beast of Reincarnation , van Game Freak, verschijnt in augustus en kreeg zijn eerste gameplaytrailer.

, van Game Freak, verschijnt in augustus en kreeg zijn eerste gameplaytrailer. Yakoh Shinobi OPS liet unieke stealth-action zien, duidelijk geïnspireerd door Tenchu, met een release in 2027.

liet unieke stealth-action zien, duidelijk geïnspireerd door Tenchu, met een release in 2027. Project Windless , een open-world action RPG gebaseerd op The Bird That Drinks Tears, combineerde cinematics met gameplay.

, een open-world action RPG gebaseerd op The Bird That Drinks Tears, combineerde cinematics met gameplay. Star Wars Galactic Racer bracht snelle pod-racing met duidelijke Burnout-invloeden.

Grote namen en klassiekers

007 First Light kreeg een nieuwe trailer vol Bond-actie en verschijnt op 27 mei.

kreeg een nieuwe trailer vol Bond-actie en verschijnt op 27 mei. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 werd aangekondigd en bevat Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots en Peace Walker, met een release op 27 augustus. Ook de eerste collectie krijgt updates, waaronder hogere resoluties.

werd aangekondigd en bevat Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots en Peace Walker, met een release op 27 augustus. Ook de eerste collectie krijgt updates, waaronder hogere resoluties. The Darwin Paradox bracht een duidelijke knipoog naar Metal Gear Solid; een demo is nu beschikbaar.

bracht een duidelijke knipoog naar Metal Gear Solid; een demo is nu beschikbaar. Castlevania: Belmont’s Curse is een volledig nieuwe Metroidvania met een opvallende artstyle, gepland voor 2026.

is een volledig nieuwe Metroidvania met een opvallende artstyle, gepland voor 2026. Silent Hill: Townfall gaf een eerste indruk van het verhaal en liet first-person gameplay zien.

Actie, superhelden en goden

De eerste trailer van de nieuwe John Wick -game liet zien dat de stijl en intensiteit van de films centraal staan. De game is nu te wishlisten.

-game liet zien dat de stijl en intensiteit van de films centraal staan. De game is nu te wishlisten. Marathon kreeg een gameplaytrailer met mysterieuze voice memos en verschijnt op 5 maart.

kreeg een gameplaytrailer met mysterieuze voice memos en verschijnt op 5 maart. Housemarque gaf meer details over Saros , dat op 30 april uitkomt en inzet op permanente progressie, vrije biome-keuze en een dynamische wereld beïnvloed door The Eclipse.

, dat op 30 april uitkomt en inzet op permanente progressie, vrije biome-keuze en een dynamische wereld beïnvloed door The Eclipse. Marvel Tokon: Fighting Souls breidde zijn roster uit met de X-Men, elk met unieke vaardigheden.

God of War domineert de finale

Santa Monica Studio sloot sterk af met twee aankondigingen. De God of War Trilogy Remake is officieel in ontwikkeling, met TC Carson opnieuw als Kratos. Daarnaast is God of War: Sons of Sparta, een side-scrolling action game ontwikkeld samen met Mega Cat Studios, per direct beschikbaar en vertelt het verhaal van Kratos vóór de eerste game.

Met deze State of Play laat Sony zien volop in te zetten op zowel nieuwe ervaringen als het herleven van iconische franchises. 2026 belooft een bijzonder druk en gevarieerd gamejaar te worden. Wil je de State of Play opnieuw bekijken? Dat doe je hier!