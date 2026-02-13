De liefde hangt in de lucht met de nieuwste gratis update van Disney Dreamlight Valley, “Puppy Love”, nu beschikbaar op alle platforms!

Trek je schort aan voor een romantisch diner voor twee met de introductie van twee trouwe en aanhankelijke Disney-figuren: de lieve Lady en de charismatische Tramp. Maar dit liefdesverhaal kent een paar obstakels, waaronder die gemene hondenvangers die vastbesloten zijn om beide honden in het asiel te stoppen! Werk samen met Lady en Tramp om aan de hondenvangers te ontsnappen, verken hun gloednieuwe wereld geïnspireerd op Disney’s Lady en de Tramp, en zorg ervoor dat de liefde overwint. Ontgrendel ondertussen ook nog exclusieve beloningen.

Herbeleef de magie van vroeger met het gloednieuwe “Paw-Fect Romance Star Path” en ontgrendel exclusieve beloningen. Plant en oogst groenten en ingrediënten en kook magisch lekkere gerechten. Maak vrienden met Lady en Tramp en breng tijd met ze door, en maak selfies met je geliefde vrienden uit de vallei. Ontgrendel luxueuze mode uit de eeuwwisseling, een iconische roze piano, hartverwarmende outfits voor Mickey Mouse en Minnie Mouse, en nog veel meer. De liefde hangt in de lucht!

Fans van de Premium Shop kunnen zich verheugen op een aantal fantastische nieuwe lente-items, waaronder de Deluxe Springtime Valley Bundle met bloeiende nieuwe looks voor het Droomkasteel, het Plein, Chez Remy’s, de Scrooge Winkel, Goofy’s Kraam, de Wensput EN het Vallei Bezoekstation!

Noteer alvast drie tijdelijke evenementen in je agenda die in het teken staan ​​van de lente en de liefde, waaronder:

Valentine’s Day Event (11 tot 25 februari) – Help enkele van de meest iconische lieverdjes van de Valley en verdien nieuwe beloningen, waaronder een nieuwe pose en een nieuw kader voor de fotomodus.

(11 tot 25 februari) – Lucky You Event (11 tot 17 maart) – Lucky You is terug met twee nieuwe beloningen! Verzamel klavertjesdrie en geluksklavertjesvier om allerlei bijzondere meubelstukken te maken, evenals nieuwe en terugkerende goodies met een St. Patrick’s Day-thema.

(11 tot 17 maart) – Lucky You is terug met twee nieuwe beloningen! Verzamel klavertjesdrie en geluksklavertjesvier om allerlei bijzondere meubelstukken te maken, evenals nieuwe en terugkerende goodies met een St. Patrick’s Day-thema. Eggstravaganza Event (1 tot en 21 April) – Eggstravaganza is terug in de Vallei, en de jacht is geopend! Vind eieren in de hele Vallei, voltooi de bijbehorende prestaties en ontvang beloningen van eerdere evenementen (als je die nog niet hebt verzameld) én 7 nieuwe recepten!

De game introduceert ook een nieuwe, handige functie! Verplaats meerdere objecten tegelijk met de nieuwe groepsmodus, waarmee je eenvoudig versierde gedeeltes in je vallei kunt maken en verplaatsen.

En last but not least, deelde de ontwikkelaar nog meer nieuws! Disney Dreamlight Valley krijgt officieel een Nintendo Switch 2-versie die op 25 maart 2026 verschijnt. Spelers profiteren van verbeterde framerates, een hogere resolutie, snellere laadtijden en een hogere itemlimiet van 6000. Deze gratis update is beschikbaar voor spelers van Disney Dreamlight Valley die de originele Nintendo Switch-versie bezitten.