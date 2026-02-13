SEGA heeft grote plannen met vier grote franchise in komend fiscaal jaar

SEGA heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten voor april 2027 vier games van “grote franchises” uit te willen brengen.

Het bedrijf wil ook “het potentieel van titels maximaliseren door de ‘verkoopmogelijkheden’ te verbeteren” en zijn transmediale activiteiten verder uitbreiden door zijn game-IP in andere media zoals film, tv of boeken te gebruiken.

Hoewel Sega geen verdere informatie gaf over welke serie het precies betreft, suggereert de term “belangrijke nieuwe titels voor bekende IP’s” dat er in deze periode waarschijnlijk een Sonic-game met een groot budget zal verschijnen.

Sega heeft eerder al aangekondigd dat het werkt aan tal van andere nieuwe games gebaseerd op bestaande IP’s. Het nieuwe financiële rapport bevestigt dat er nieuwe Virtua Fighter-, Crazy Taxi-, Golden Axe-, Jet Set Radio-, Streets of Rage– en Alien Isolation-games in ontwikkeling zijn.

Het is onbekend hoeveel van deze titels onder de definitie van “grote nieuwe titels voor bekende IP’s” vallen, evenals hoeveel van deze eerder bevestigde titels vóór maart 2027 zullen verschijnen.

Sega heeft ook opnieuw zijn commitment bevestigd om zijn transmediale activiteiten uit te breiden en de bekendheid van zijn bestaande IP’s te vergroten door ze in licentie te geven voor film, tv en andere mediavormen.

Op dit moment weten we dat >The Angry Birds Movie 3 in december van dit jaar komt en Sonic the Hedgehog 4 in maart 2027 op het witte doek komt. Daarnaast zijn er projecten gaande voor >Golden Axe, Shinobi, Streets of Rage, Eternal Champions, The House of the Dead en >OutRun