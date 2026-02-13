Sequel op Code Violet al aangekondigd en meer in overig nieuws week 7

De week zit er alweer op en naast al het nieuws van de State of Play en onze andere dagelijkse nieuwtjes was er nog een hoop ander nieuws!

Nieuws

Tarsier Studios heeft laten weten dat Reanimal drie DLC zal krijgen, die deel maken van de Season Pass van de game. De eerste DLC maakt deel uit van The Expanded World en zal in de zomer verschijnen. Deze introduceert onder andere een nieuwe locatie op het eiland, maar ook nieuwe protagonisten.

Code Violet is blijkbaar zo’n succes dat ontwikkelaar TeamKill Media kan laten weten dat er een vervolg aan komt. Deze heet Code UltraViolet en zal wederom Violet Sinclair als hoofdpersonage bevatten.

We’re actively progressing on several exciting projects, with more announcements and reveals coming your way very soon. Today, however, we’re especially thrilled to share some big news with the entire TeamKill community. Thanks to the overwhelming success of Code Violet and the… pic.twitter.com/CUCJ3RiSL5 — TeamKill Media (@TeamKillMedia) February 10, 2026

Kingdom Come Deliverance 2 heeft een nieuw mijlpaal bereikt van vijf miljoen verkochte exemplaren. Dat betekent dat er sinds november nog één miljoen exemplaren van de game over de toonbank zijn gevlogen!

Five million Henrys are now adventuring in Bohemia! #KCD2 has officially reached this massive milestone and it is all thanks to you. Our community is growing every single day and we couldn’t be more excited to have you with us. Thank you for making this journey unforgettable! pic.twitter.com/0RADDl3Gue — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) February 12, 2026

Cronos: The New Dawn heeft een update gekregen die twee moeilijkheidsgraden aan de game toevoegt. Waar de Temporal Diver Mode de speler meer health geven en het wat minder uitdagend maken, zorgt de Forged in Fire voor juist nog meer uitdaging. Echter moet je daarvoor wel eerst de game op de Anvil of the Collective moeilijkheidsgraad hebben uitgespeeld.

Serie/ Films

Tijdens de Super Bowl van afgelopen weekend werd een korte trailer van The Super Mario Galaxy Movie getoond. Daarin zien we niet alleen hoe Yoshi het heldhaftig op wil nemen tegen een gigantische dinosaurus, maar ook dat Baby Mario van de partij is.

Ron Perlman had een kleine cameo in het tweede seizoen van Fallout, maar showrunner Robertson-Dworet laat weten dat hij een grotere rol gaat krijgen in het derde seizoen. Wat de rol van de supermutant precies wordt, is nog niet bekend.

Sony Pictures heeft een grote naam weten te strikken voor de Helldivers film. Jason Momoa (Aquaman en Minecraft) zal een van de hoofdrollen vertolken in de film.

Trailers

Game Science heeft een zes minuten durende in-engine trailer uitgebracht van Black Myth: Zhong Kui, de opvolger van Black Myth: Wukong. De trailer is in-engine gemaakt, maar is dus niet representatief aan de uiteindelijke game.

CI Games heeft een nieuwe dev diary van Lords of the Fallen 2 vrijgegeven en daarin meer van de combat, nieuwe vijanden, wapensn en de magie uit de game. De game wordt later dit jaar verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Grasshopper heeft deze week Romeo is Dead Man vrijgegeven en om dit te vieren werd er een launch trailer vrijgegeven. Daarin krijgen we wat je te wachten staat in de game die door de ontwikkelaar wordt omschreven als een “ultra geweldadige sci-fi actiegame.

Nu Overwatch 2 doorgaat als Overwatch en een rooskleurigere toekomst lijkt te hebben met de introductie van een doorlopend jaarverhaal stijgen de gelijktijdige spelers van de heroshooter. De game kent inmiddels een piek van 66.142 gelijktijdige spelers, ondanks dat de reviews nog steeds negatief zijn. Op 10 januari gaat het jaarverhaal Reign of Talon van start, wellicht dat de game daarmee het momentum weet beet te houden.

Er komt een grote uitbreiding voor Monster Hunter Wilds. Deze zal pas in de zomer uit de doeken worden gedaan, maar in een video laat serieproducer Ryozo Tsujimoto weten dat deze qua grootte en opzet net zo groot wordt als Monster Hunter World: Iceborne en Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Playground Games heeft een 28 seconde durende video van Forza Horizon 6 gedeeld, waarin we de prachtige omgevingen van het Japan uit de racegame krijgen te zien en eerlijk het is er prachtig!

De indie Soulslike game Sands of Aura heeft een releasedatum gekregen en zal op 12 februari 2026 uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.

Milestone heeft een gloednieuwe trailer voor hun arcade racegame Screamer vrijgegeven. Daarin toont men meer van de singleplayer modus van de game, die vanaf 23 maart speelbaar is in Early Access.

Pearl Abyss heeft een nieuwe trailer van Crimson Desert vrijgegeven waarin men toont hoe het leven in Pywel er voor gamers uit kan komen te zien. Naast het volgen van het verhaal valt er nog veel meer te doen in de open wereld actie-avonturengame.

Er is een nieuwe trailer van Tides of Annihilation vrijgegeven en die staat geheel in het teken van het Chinese Nieuwjaar.

We wensen jullie een fijn weekend toe en gaan zelf lekker een balletje slaan in Mario Tennis Fever. Wat hebben jullie op de planning?