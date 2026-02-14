Kingdom Come: Deliverance krijgt next-gen update voor PS5 en Xbox Series X|S

Fans van realistische RPG’s kunnen opnieuw terugkeren naar het middeleeuwse Bohemen. Kingdom Come: Deliverance heeft een next-gen update ontvangen en is nu native speelbaar op PlayStation 5 en Xbox Series X|S.



De update biedt spelers de kans om Henry’s avontuur opnieuw te beleven met technische verbeteringen die zijn afgestemd op de kracht van de nieuwste consoles. Daarmee vormt deze versie een toegankelijk instapmoment voor nieuwkomers, terwijl terugkerende spelers het verhaal in een modernere presentatie kunnen ervaren.

Het eerste deel vertelt het oorsprongsverhaal van Henry, een gewone jongeman die langzaam uitgroeit tot een sleutelfiguur in een groter conflict. Dat verhaal krijgt extra betekenis met het oog op het vervolg, Kingdom Come: Deliverance II, waarin Henry’s reis verdergaat.