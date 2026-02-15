Bloober Team kondigt Layers of Fear 3 aan

Bloober Team teasede vorige maand al dat ze een game zouden onthullen en vandaag werd dan ook Layers of Fear 3 aangekondigd.

In een video laat Piotr Babieno, de CEO van Bloober Team, weten dat de horrorreeks “al jaren dicht bij hun hart houden” en daarna werd dan het derde deel aangekondigd.

De onthulling is een mysterieuze live-action video, waarin een man the Black Rose van William Blake voorleest. De trailer wordt daarna een stukje angstaanjagender met een vrouw op een foto met een dichtgenaaide mond. Je kunt overigens de gehele trailer hierboven bekijken. Echter weten we nog niks over de game, zoals wanneer de game verschijnt en voor welke platforms.

Gezien Bloober Team ook aan de remake van Silent Hill werkt en met Broken Mirror Games een Switch-exclusieve game genaamd Project M lijkt het ons dat het nog wel even kan duren voor we meer van Layers of Fear 3 gaan zien. Maar we laten ons natuurlijk graag verrassen.