Konami onthult details Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Konami heeft wat meer informatie over de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 gegeven.

De uitgever heeft wat extra informatie over de collectie, bestaande uit Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots en Peace Walker, gedeeld op de officiële website.

Zo meldt het bedrijf dat Metal Gear Solid 4 niet Metal Gear Online zal bevatten. Deze modus verscheen in 2008 en voegde elementen uit de singleplayer samen in een multiplayer. Deze bevatte onder andere een Team Deathmatch modus, maar ook één waarin een speler de rol van Old Snake aan moest nemen. De modus bleef lange tijd door Konami ondersteunt, maar werd uiteindelijk in 2012 offline gehaald.

Ondanks dat Metal Gear Solid 4 geen multiplayer zal bevatten, geldt dat niet voor Peace Walker. In de Co-Op modus kunnen twee tot maximaal vier spelers samen missies voltooien. Versus modus is daarentegen een competitieve modus en daarin kunnen maximaal zes spelers aan meedoen. Mocht je graag een lokale multiplayer willen spelen, zul je de game op een van de twee Nintendo Switch-consoles moeten halen, aangezien het daarop alleen wordt ondersteund.

Op het PlayStation Blog is er overigens nog meer info over de collectie gedeeld. Zo zal Metal Gear Solid 4 een verbeterde interne resolutie, een hogere maximale framerate en aanpasbare besturing krijgen. Voor Peace Walker wordt dit niet bevestigd, maar blijkbaar krijgt deze game wel custom controls.

De Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 werd tijdens de afgelopen State of Play aangekondigd en verschijnt op 27 augustus voor de PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2.