Rainbow Six Siege hint op Metal Gear-crossover met mysterieuze teaser

Ubisoft heeft onverwachts een nieuwe teaser gedeeld voor Rainbow Six Siege, en die roept meteen flink wat vragen op. In de korte trailer lijkt niemand minder dan Solid Snake zijn entree te maken. Daarmee zet Ubisoft de deur open voor wat mogelijk een opvallende crossover kan worden.



Opvallend detail is dat de trailer begint met een codec-gesprek waarin Zero (Sam Fisher) contact legt met Snake. De boodschap is kort maar veelzeggend: “Our window is closing.” Wat dit precies betekent, blijft voorlopig onduidelijk, maar het suggereert dat de twee iconische personages op de een of andere manier met elkaar verbonden zullen worden binnen Rainbow Six Siege.

Of spelers straks kunnen rekenen op een samenwerking tussen Sam Fisher en Solid Snake, of juist een confrontatie tussen de twee, laat Ubisoft nog in het midden. Het is ook niet uitgesloten dat beide scenario’s een rol spelen. Meer duidelijkheid volgt op 15 februari, wanneer Ubisoft tijdens een presentatie de Year 11 Roadmap van Rainbow Six Siege onthult.

De mogelijke terugkeer van Sam Fisher is in elk geval geen verrassing. Het personage werd eerder al toegevoegd aan Rainbow Six Siege tijdens Operation Shadow Legacy, de achttiende uitbreiding van de game. Met deze nieuwe teaser lijkt Ubisoft opnieuw in te zetten op bekende namen om de populaire shooter fris en relevant te houden.