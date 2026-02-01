Resident Evil: Requiem, Mario Tennis Fever en meer in release februari

De eerste maand van het jaar zit er alweer op en het is alweer tijd om te kijken wat februari van 2026 gaat brengen. Met games als Mario Tennis Fever, Resident Evil: Requiem, Nioh 3 en Dragon Quest 7 Reimagined ziet het er in ieder geval rooskleurig uit.
Zoals gewoonlijk hebben we weer een trailer voor alle games erbij gezocht, want dat zegt toch veel meer dan zo’n hele lap tekst?
The 18th Attic (PC) –
2 februari
Crimson Capes (PC) –
3 februari
Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) –
5 februari
Unemployment Simulator 2018 (PC) –
5 februari
Dead Pets: A Punk Rock Slice Of Life Sim (PC) –
6 februari
Ghost Gunners (PC) –
6 februari
HumanityZ (PC) –
6 februari
My Hero Academia: All’s Justice (PS5, Xbox Series X|S, PC) –
6 februari
Nioh 3 (PS5) –
6 februari
Mewgenics (PC) –
10 februari
Relooted (PC) –
10 februari
The Prisoning: Fletcher’s Quest (Switch, PC) –
10 februari
Romeo is a Dead Man (PS5, Xbox Series X|S, PC) –
11 februari
BlazBlue Entropy Effect X (PS5, Xbox Series X|S, Switch) –
12 februari
Disciples: Domination (PC) –
12 februari
Mario Tennis Fever (Switch 2) –
12 februari
Ride 6 (PS5, Xbox Series X|S, PC) –
12 februari
Clue: Murder by Death (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox O) –
13 februari
High on Life 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) –
13 februari
Reanimal (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) –
13 februari
Dobbel Dungeon (PC) –
16 februari
Menherarium (PC) –
18 februari
Strange Brew (PC) –
18 februari
The Killing Stone (PC) –
18 februari
Demon Tides (PC) –
19 februari
Love Eternal (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC) –
19 februari
Styx: Blades of Greed (PS5, Xbox Series X|S, PC) –
19 februari
Ys X: Proud Nordics (PS5, Switch 2, PC) –
20 februari
Rainbow Six Mobile (iOS, Android) –
23 februari
Tides of Tomorrow (PS5, Xbox Series X|S, PC) –
24 februari
Reigns: The Witcher (PC, iOS, Android) –
25 februari
Tales of Berseria Remastered (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) –
26 februari
Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) –
27 februari
