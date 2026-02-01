Highguard krijgt tijdelijke 5v5 Raid

De heroshooter Highguard heeft voor dit weekend een nieuwe modus gekregen, namelijk een 5v5 raid. Normaliter spelen spelers een 3v3 raid en voor dit weekend wil de ontwikkelaar iets nieuws testen.

Het lijkt erop dat Wildlight Entertainment aan het kijken is of grotere lobby’s ook meer intensere raids op kan leveren. Zo zullen spelers 10 levens krijgen wanneer ze met een raid zijn begonnen en zullen respawn periodes iets langer duren, zodat aanvallende partijen iets meer kans krijgen om bommen te planten of verdedigers juist meer tijd krijgen om het te ontmantelen.

Naast een nieuwe modus is er dit weekend ook een nieuwe basis toegevoegd, genaamd Soul Well en zijn er allerlei quality of life verbeteringen doorgevoerd.

De ontwikkelaars geven aan dat spelers in 3v3-playlists enkele verbeteringen zouden moeten merken, maar vragen om wat flexibiliteit tijdens het testen van de nieuwe spelmodus. Firing Range ondersteunt momenteel ook geen 5v5.

Highguard verscheen afgelopen maandag voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De meningen over de game zijn redelijk negatief te noemen. Wat vinden jullie tot nu toe van de PvP raid shooter?!