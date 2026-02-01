Releasedatum en nieuwe trailer voor Hardcore survival shooter Road to Vostok

Road to Vostok is een nieuwe singleplayer survivor shooter door een studio die bestaat uit één ontwikkelaar. De game kan worden gezien als concurrentie voor Tarkov en verschijnt binnenkort al in Early Access.

De game verschijnt begin april op Steam in Early Access en wordt door liefhebbers van dit genre al jaren op de voet gevolgd. Zij hebben ook al enkele demo’s van de game mogen spelen en gezien hoe de game beetje bij beetje steeds beter werd.

Road to Vostok wordt gezien als een soort concurrent van de game en die vergelijking gaat eigenlijk alleen op in de setting. Het is immers geen extraction shooter, maar dus een survival game. De setting kent wel veel gelijkenissen, namelijk een “post-apocalyptische grensstreek tussen Finland en Rusland.”

Road to Vostok, ontwikkeld door een Fins eenmansteam, is het resultaat van jarenlang werk. Voordat hij zich volledig stortte op deze gloednieuwe survivalgame, diende Antti Leinonen in het leger en gaf hij les in visueel gameontwerp. Zijn inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen in Road to Vostok, een singleplayer survivalgame met hardcore gameplay.

Vanaf 7 april zullen we aan de slag kunnen met de game en in de eerste week van de verkoop zul je zelfs 25% korting kunnen scoren, waardoor de game slechts €14,99 kost. Daarna zul je €19,99 moeten betalen.

Road to Vostok zit boordevol first-person shooter-mechanieken, maar heeft ook een schuilplaatssysteem, meerdere levels, in-game handelaren, dynamische gebeurtenissen die zich ontvouwen naarmate de game vordert, en een looter-shooter-gameplayloop, die alle Tarkov-fans overal ter wereld zullen aanspreken.

Er is wapen- en personageaanpassing, weersystemen, een dag-nachtcyclus en overlevingsmechanieken met elementen zoals eten en drinken, evenals voorraadbeheer en gezondheidsmanagement.

Als je Road to Vostok graag wilt ontdekken wanneer het uitkomt, hoef je niet lang te wachten, want het verschijnt op 7 april in early access. Voorlopig kun je de demo op Steam uitproberen. Tot nu toe hebben meer dan een miljoen mensen de demo gedownload en 600.000 mensen hebben het spel aan hun Steam-verlanglijst toegevoegd.